你真的懂iPhone？「5大隱藏滑法」曝光　誤刪內容有救了

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常常我們在iPhone螢幕鎖住的時候，會按到螢幕左下角的手電筒圖案，導致閃光燈開啟，不過其實並不需要長按手電筒圖案才能關閉，只要在螢幕上用手指「輕輕往左滑」就能關閉喔！
二、計算機輸入錯誤不用重打！手指「左右滑」秒刪除
經常我們使用iPhone計算機時，有時候手誤輸入錯誤，導致每次都要重新打一次相當煩躁，但其實只要利用「手指左右滑」就可刪除打錯的數字，例如原本要打「8887」打成「8888」，此時並不需要按下C鍵讓其歸零，還是利用手指往左或往右滑，就會回到「888」，再輸入7就會回到「8887」囉！
三、訊息一條一條刪除超煩！「兩指下拉」輕鬆一次bye
經常我們都會收到許多詐騙簡訊，或者有許多電費繳納通知、手機費入帳等等，點開訊息欄凌亂不堪，而想刪除這些訊息你是否還是一條一條刪除呢？其實只要在頁面上，用「兩指」同時「往下拉」，即可以批次選擇所有訊息，一次刪個精光哦！
四、編輯文案刪除、復原靠「三指左右滑」就能搞定
往往我們都會將重要事蹟紀錄在備忘錄中，而有時候會誤刪打上的內容，有時則是想要通篇刪除，其實在編輯時，如果想要全部刪除，只要「三指放在螢幕上向左滑」就能刪除全部內容；另外若反悔想要復原，則是「三指放在螢幕上向右滑」就會復原囉！
五、相機功能你會用嗎？拍照鍵「左右滑」超方便
一般我們使用相機時都會左右滑來選擇錄影模式，而如果遇到要連續拍照時，都會按拍照鍵按個不停，其實打開相機之後，如果要「連拍」，只要手放在「拍照鍵往左滑」立刻可以進行連拍；而如果是手放在「拍照鍵往右滑」，不僅會切換錄影模式，還能在錄影時拍下瞬間的照片！（編輯：張嘉哲）
@chanpaoliniPhone這個滑動手勢你肯定不知道 #iphone14 #手機技巧 #搞笑影片
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