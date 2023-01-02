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你真的懂iPhone？「5大隱藏滑法」曝光　誤刪內容有救了

▲即便台灣人喜歡使用iPhone，但卻其實有許多功能在日常從未使用過。(圖／蘋果官方提供)
▲即便台灣人喜歡使用iPhone，但卻其實有許多功能在日常從未使用過。(圖／蘋果官方提供)

編輯中心/綜合報導

台灣人使用iPhone的比例相當高，隨著機型越來越先進，包括功能、相機模組的進步，讓越來越多人喜歡使用iPhone。不過說穿了，即便台灣人喜歡使用iPhone，但卻其實有許多功能在日常從未使用過。經常分享數位資訊的Tik Tok用戶「堡麟」近日就分享「iPhone的五大隱藏滑動手勢」，透露只要能夠記得，在日常應用上可以獲得大大的便利度，讓不少網友驚呼「真的都不知道」使用iPhone的你，快來看看你知不知道吧！

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一、螢幕鎖住誤按手電筒！輕輕「往左滑」秒解除

常常我們在iPhone螢幕鎖住的時候，會按到螢幕左下角的手電筒圖案，導致閃光燈開啟，不過其實並不需要長按手電筒圖案才能關閉，只要在螢幕上用手指「輕輕往左滑」就能關閉喔！

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▲手機不小心按到手電筒，只需要在螢幕「輕輕左滑」就能關閉。（圖/Tik Tok@堡麟）
二、計算機輸入錯誤不用重打！手指「左右滑」秒刪除

經常我們使用iPhone計算機時，有時候手誤輸入錯誤，導致每次都要重新打一次相當煩躁，但其實只要利用「手指左右滑」就可刪除打錯的數字，例如原本要打「8887」打成「8888」，此時並不需要按下C鍵讓其歸零，還是利用手指往左或往右滑，就會回到「888」，再輸入7就會回到「8887」囉！

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▲計算機按錯數字，只要「左右滑動」就可以刪掉打錯的數字囉！（圖/Tik Tok@堡麟）
三、訊息一條一條刪除超煩！「兩指下拉」輕鬆一次bye

經常我們都會收到許多詐騙簡訊，或者有許多電費繳納通知、手機費入帳等等，點開訊息欄凌亂不堪，而想刪除這些訊息你是否還是一條一條刪除呢？其實只要在頁面上，用「兩指」同時「往下拉」，即可以批次選擇所有訊息，一次刪個精光哦！

▲（圖/Tik Tok@堡麟）
▲「兩指下滑」就可以一次將訊息裡面的內容全部選擇刪除。（圖/Tik Tok@堡麟）
四、編輯文案刪除、復原靠「三指左右滑」就能搞定

往往我們都會將重要事蹟紀錄在備忘錄中，而有時候會誤刪打上的內容，有時則是想要通篇刪除，其實在編輯時，如果想要全部刪除，只要「三指放在螢幕上向左滑」就能刪除全部內容；另外若反悔想要復原，則是「三指放在螢幕上向右滑」就會復原囉！

▲（圖/Tik Tok@堡麟）
▲編輯文案時如果想要刪除，「三指向左滑」可以撤銷內容，「三指向右滑」就可以復原喔！（圖/Tik Tok@堡麟）
五、相機功能你會用嗎？拍照鍵「左右滑」超方便

一般我們使用相機時都會左右滑來選擇錄影模式，而如果遇到要連續拍照時，都會按拍照鍵按個不停，其實打開相機之後，如果要「連拍」，只要手放在「拍照鍵往左滑」立刻可以進行連拍；而如果是手放在「拍照鍵往右滑」，不僅會切換錄影模式，還能在錄影時拍下瞬間的照片！（編輯：張嘉哲）

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▲照相機點著拍照鍵往左右移動有不同功能，左滑為「連拍」，右滑則是「切換錄影」且還能一邊拍照。（圖/Tik Tok@堡麟）

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