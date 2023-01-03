長榮航勤虧近億「年終照發」！王浩宇斥員工：別無理取鬧
長榮航勤員工因不滿年終僅發1個月，在元旦連假期間進行「自發性依法休假不加班」，逾百名員工臨時請假，導致航班大亂，對此，前桃園市議員王浩宇昨（2）日在臉書上表示，長榮航勤這幾年客運業務大減，相關子公司大虧損，但不但沒有裁員，還依然加薪，讓他忍不住直言：「長榮海運發那麼多年終，為什麼不分給航勤？只能說依公司法兩個獨立公司根本不可能這樣做，真的不要再無理取鬧。」
編輯中心/綜合報導
王浩宇昨日在臉書上談到長榮航空議題，表示「長榮航空確實賺錢，但是是靠貨運」，長榮各個子公司裡，跟貨運、機修有關的長榮倉儲、航太今年都有賺錢，「但這不代表長榮航勤就會賺錢」，因為航勤主業是代理各航空公司客運地勤業務，過去幾年，客運業務大減，「到今年第四季才開始逐漸恢復」。
王浩宇指出，「長榮跟客運相關的子公司，負長榮航勤今年前三季虧損9938萬、空廚虧損3.億、長汎旅行社虧損3439萬，客運相關的到目前為止還是虧錢」，重點是這幾年航空業雖辛苦，長榮航、相關子公司卻不但沒有裁員動作，今年還依然對員工加薪，更何況前兩年航勤的員工業務其實不算太忙碌，「至於有員工說，長榮海運發那麼多年終，為什麼不分給航勤？只能說依公司法兩個獨立公司根本不可能這樣做，真的不要再無理取鬧」。（編輯：賴禹妡）