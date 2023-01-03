長榮航勤年終最低！員工只求「公平」嘆：能走的都去星宇
今年長榮集團年終公布，海運平均可領45個月，航空則有至少3個月，不過航勤部分，卻只能拿到1個月年終，引發航勤員工不滿，集體依法請假，導致機場行李大亂，引發各界關注。對此，就有長榮航勤員工表示，過去1、2年都是靠航勤賺錢，現在年終數卻不如航空，只希望「航空多少、我們就多少」。
編輯中心/綜合報導
長榮航勤上百名員工，因為不滿年終較低，在元旦連假以合法方式集體請假，導致現場人力吃緊、影響航班，又因集團目前態度較硬，員工揚言，未來春節及228連假還可能再次請假。不過有人分析，航空與航勤雖然同屬長榮集團，但每家公司財務獨立，年終本就可能不同，且航勤2022年前三季虧損近1億元，但公司還是發出1個月年終給員工。
據《聯合報》報導，一名負責貨物、行李裝卸的長榮航勤員工表示，過去無論航空虧、賺錢，航勤都是跟著航空走，舉例先前的空姐事件，航勤也是跟著航空一同沒有年終。而這次長榮集團年終數字傳出，航勤員工卻發現自己僅有底薪1個月，這令他們感到相當不平衡，表示若大家都一樣就不會有怨言，但這次航空領3個月並調薪3,000元，而航勤僅有1個月年終和調薪2,000元。
該員工也透露，過去1、2年因疫情沒什麼客人，都是靠運載貨物賺錢，而搬貨員工也都是航勤。不過面對這次的行動，他說明他們沒有組織，不可能真的做出什麼大動作，「能走的都去星宇了」，但也表示現在加班時數都已超標，年終數卻不如航空，故眾人預計節還會再請一波，希望能爭取到相同的年終福利。（編輯：李惠婷）