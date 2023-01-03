財政部送錢了？他帳戶「多1.4萬」爽炸　網嗨翻：我也有

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貼文曝光後，網友紛紛留言，「已羨慕，我連一塊都沒有」、「這下好過年了」、「真好，羨慕了」、「還不請雞排」、「好好喔，我都沒有」、「我幾摳也沒有」、「剛去刷了四本簿子都沒幾扣啊、吃土」。
另外，也有不少網友同樣收到退稅款，「難怪我想說我另外一個帳戶怎麼會有1塊錢」、「我好像10多元」、「我也有13xxx」、「我是收到14366……也是不懂公式為何？」、「很早就退了啊～七千多」、「我6塊」、「我的是5元」、「我收到4元」、「還好我7月底就收到了」。
事實上，根據「財政部臺北國稅局」指出，這筆錢原為112年1月18日的「110年度綜合所得稅結算申報第3批退稅」，因考量農曆春節假期，方便民眾提領退稅，便提前至111年12月30日核退，國稅局表示，110年度綜合所得稅結算申報第3批退稅日期為111年12月30日，符合第3批退稅案件計1.7萬餘件，退稅總金額達2.6億餘元。
國稅局指出，本批次退稅對象為納稅義務人111年5月1日至同年6月30日間，辦理110年度綜合所得稅結算申報為繳稅或不補不退及111年7月1日以後逾期申報，經國稅局核定為退稅之案件。納稅義務人於辦理結算申報時採直撥轉帳退稅者，退稅款將於111年12月30日直接撥入指定之金融機構或郵局存款帳戶，採現金退稅者，國稅局將寄發退稅憑單，受退稅人可於112年3月3日前利用金融機構或郵局之存款帳戶提出交換，另退稅金額未滿5000元者，亦可攜帶退稅憑單、國民身分證、印章，至台灣銀行台北市各營業單位兌領現金。（編輯：賴禹妡）