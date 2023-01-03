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財政部送錢了？他帳戶「多1.4萬」爽炸　網嗨翻：我也有

▲原為112年1月18日的「110年度綜合所得稅結算申報第3批退稅」，因考量農曆春節假期，方便民眾提領退稅，便提前至111年12月30日核退。（示意圖，圖中人物與當事者無關／NOWnews資料照）
▲原為112年1月18日的「110年度綜合所得稅結算申報第3批退稅」，因考量農曆春節假期，方便民眾提領退稅，便提前至111年12月30日核退。（示意圖，圖中人物與當事者無關／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

快檢查戶頭有沒有新進帳！一名網友近日在網路上曬出帳戶明細，裡頭入帳了「退綜所稅」，讓他在新的一年開始前就收到政府退稅金，爽喊「好高興喔～收到政府退稅了」，貼文曝光後，不少網友也去檢查帳戶，驚呼：「難怪我想說我另外一個帳戶怎麼會有1塊錢！」 

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該名網友在臉書「爆廢公社」中貼文，只見他曬出帳戶入帳明細截圖，上頭寫「退綜所稅」，並於12月30日存入1元，讓他興奮直呼：「好高興喔～收到政府退稅了（幾扣）」 

貼文曝光後，網友紛紛留言，「已羨慕，我連一塊都沒有」、「這下好過年了」、「真好，羨慕了」、「還不請雞排」、「好好喔，我都沒有」、「我幾摳也沒有」、「剛去刷了四本簿子都沒幾扣啊、吃土」。 

▲（圖／翻攝自爆廢公社）
▲一名網友近日在網路上曬出帳戶明細，裡頭入帳了「退綜所稅」，讓他在新的一年開始前就收到政府退稅金。（圖／翻攝自爆廢公社）
另外，也有不少網友同樣收到退稅款，「難怪我想說我另外一個帳戶怎麼會有1塊錢」、「我好像10多元」、「我也有13xxx」、「我是收到14366……也是不懂公式為何？」、「很早就退了啊～七千多」、「我6塊」、「我的是5元」、「我收到4元」、「還好我7月底就收到了」。 

事實上，根據「財政部臺北國稅局」指出，這筆錢原為112年1月18日的「110年度綜合所得稅結算申報第3批退稅」，因考量農曆春節假期，方便民眾提領退稅，便提前至111年12月30日核退，國稅局表示，110年度綜合所得稅結算申報第3批退稅日期為111年12月30日，符合第3批退稅案件計1.7萬餘件，退稅總金額達2.6億餘元。 

國稅局指出，本批次退稅對象為納稅義務人111年5月1日至同年6月30日間，辦理110年度綜合所得稅結算申報為繳稅或不補不退及111年7月1日以後逾期申報，經國稅局核定為退稅之案件。納稅義務人於辦理結算申報時採直撥轉帳退稅者，退稅款將於111年12月30日直接撥入指定之金融機構或郵局存款帳戶，採現金退稅者，國稅局將寄發退稅憑單，受退稅人可於112年3月3日前利用金融機構或郵局之存款帳戶提出交換，另退稅金額未滿5000元者，亦可攜帶退稅憑單、國民身分證、印章，至台灣銀行台北市各營業單位兌領現金。（編輯：賴禹妡） 

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