采子元旦回歸「道歉影片卻消失」！網揪細節怒噴：沒誠意
歌手采子（謝采紋）在2021年4月與前老闆邱鋒澤交往時，被爆介入好友何紫妍（荳荳）與何孟遠的感情，當時便退出節目《全明星運動會》以示負責，接著慢慢淡出眾人視線。在20個月後，她於1月2日凌晨，更新了久久未動的IG，並發出自彈自唱影片，似乎在宣告著即將回歸，不過她的「1個舉動」卻惹怒網友，認為「有夠沒誠意」。
編輯中心/綜合報導
原PO於Dcard中發文，認為采子想復出沒意見，但把當時「劈腿閨蜜男友」的道歉文刪光，就顯得沒有誠意，認為若是想重新開始，采子應該是刪除全文，只刪道歉文代表「她一點也不覺得自己有錯」，更認為她在此時發聲，是因為想要搭邱鋒澤演唱會售票前夕的熱潮。
觀察采子IG帳號，能發現她於1月2日發出自彈自唱戴佩妮名曲《你要的愛》的影片，而神隱前與邱鋒澤跳舞之影片，及在《全明星運動會》的照片都還留著。
許多網友難掩氣憤，直言「刪掉道歉文真的有夠沒誠意，新的一年才剛開始就要看到這個真的好氣」、「護航的人是有什麼問題？ 今天他做錯事本來就應該要悔改或道歉，她沒有，一直說謊，甚至也只是對支持她的人道歉，從頭到尾都沒有對邱道歉」、「==真的傻眼，她是不是認真在以為台灣人很健忘==」、「她很聰明的把新的reels設留言數限制，是不是怕被罵」；但也有網友認為，事情已過去許久，選擇重新出發也很合理。（編輯：李惠婷）