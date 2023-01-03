她跨年前回娘家！爸傳好市多「結帳盛況」 秒暖哭9千人
「只想趕快回家，給爸媽一個深深的擁抱⋯」爸媽對孩子的愛是永遠的，無論長大與否，一名女網友在網路上分享，她在年底抽空回娘家吃飯，而爸媽居然在好市多買了超多食物，結帳輸送帶上全都放滿食材，就只為了煮給她吃一頓晚餐，讓她感動喊：「瞬間被暖哭！」
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，她表示已經很久沒回娘家了，雖然很掛念爸媽，但因年底較忙碌，只能通通電話陪伴兩老，直到最近才抽空回娘家吃晚飯。
原PO透露，那天下午滿心期待的爸爸傳了照片來，並說道「乖女兒呀，晚上早點回來吃飯，妳看，我和媽咪在好市多買了很多東西，都是要煮給妳的吃喔」，她看到照片裡結帳輸送帶上都是食物，忍不住感動直呼：「瞬間被暖哭，只想趕快回家，給爸媽一個深深的擁抱。」
貼文曝光後，9千多名網友也秒動容，紛紛留言，「真好，還有爸媽的關心、有娘家可以回這是最幸福的事」、「有娘家的孩兒真是寶」、「真的只有娘家才會這樣，每次要離開娘家都偷偷流淚」、「有爸媽的孩子像個寶～要珍惜」、「好暖～有爸媽滿滿的愛是最幸福的」、「爸媽的關心是世上最好的」、「回娘家爸媽都會給滿滿的愛，跟爸媽聊天撒撒嬌真的很幸福」。（編輯：賴禹妡）