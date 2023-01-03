阿嬤鋼杯大復活！她泡「1神物」白到發亮 網讚掃除必用
「杯子大復活！」一名網友曬出比自己年紀還大的鋼杯，表示這是阿嬤平時用來泡茶的杯子，裡頭的茶漬她從小看到大，那天朋友推薦她用「過碳酸鈉」泡泡看，沒想到經過清洗，居然整個杯子洗得亮晶晶，像全新一樣復活了，令她驚喜喊：「清潔威力真的驚呆我。」
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中貼文，她曬出阿嬤平時用來泡茶的鋼杯，表示這個杯子比她年紀還要大，從小看到現在，裡面的茶漬都洗不掉，但阿嬤一直覺得沒壞，就捨不得丟，直到朋友推薦她用「過碳酸鈉」泡泡看，沒想到一加下去，裡頭瞬間像「巫婆湯」般開始冒泡，之後茶漬居然就都被洗掉了，讓她驚呼：「沒想到它原來還這麼新！可以再戰下一個20年、30年了！清潔威力真的驚呆我。」
貼文一出，網友紛紛幽默留言，「陳年的滋味都被妳破壞掉了」、「妳把阿嬤的回憶洗掉了」、「謀菜阿嬤養壺養這麼久」、「阿嬤現在喝都覺得欠一味」、「那茶漬是韻味來源，阿嬤哭了」、「沒有了那茶漬，喝開水都沒味道了」、「阿嬤：阿娘威，我養了這麼久的杯子」。
也有不少網友大讚，「過碳酸鈉濃度要夠，然後要熱水浸泡，然後會發現原來清潔是這麼簡單的事」、「過碳酸鈉洗衣服或枕頭套的黃斑超好用，冷水泡一天，免搓洗」、「寶寶衣服的陳年黃漬泡一泡也是乾淨的跟新的一樣」、「洗洗衣機也很精彩喔～我煮了一鍋海苔湯」、「上次洗家人衣服，用過碳酸鈉泡到紅色染到白色上面，結果曬一曬那些染色和黃斑都不見了，像新的一樣」、「我也都是這樣洗保溫瓶的咖啡漬/茶漬」、「水壺杯子洗不太到或者洗不到，都用這樣子泡洗輕鬆又乾淨」、「我也會拿去泡床單，可怕的油垢都會浮起來呢」。
還有內行人提醒，「過碳酸鈉很好用！衣服、陶瓷茶杯、不鏽鋼鍋、刨刀器、都能變亮晶晶但是要使用超過40度的熱水才能去污漬可以再添加小蘇打會更容易溶解油污！唯一要注意的是鋁製品、鋁罐不適合盛裝過碳酸鈉喔，弱鹼性的過碳酸鈉會讓鋁製品黑掉甚至破壞表面。 其他材質像是木製品、羊毛、絲綢、榻榻米也都不能用過碳酸鈉清洗喔！」（編輯：賴禹妡）