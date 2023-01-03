少時太妍「真實本名」曝光！粉絲笑到不行：第一次知道
許多藝人為追求更順遂的星途，多會為自己取個與本名截然不同的藝名，韓國藝人也不例外。就有粉絲發現，韓國女團少女時代的隊長及主唱金太妍的本名竟是「金太軟」，這般神奇的用字令她不敢相信，不過據2013年的消息證實，這確實是她的真實本名，太妍為了讓大眾記住，甚至還特別在雜誌專訪中附註金太軟3字。
編輯中心/綜合報導
原PO於Dcard發文，表示近日心血來潮，去搜尋太妍的維基百科，發現她的本名竟是「金太軟」，他頓時懷疑自己看錯，可多方查證後所得出的結果都相同，於是發文詢問是否為真，並表示辭典中顯示漢字「軟」及「耎」通用，故「金太軟」和「金太耎」都曾被記載過。
據悉，其實太妍的本名確實是「金太軟」，2013年便有好友出面曝光，說明她的漢字本名就是「太」字，而妍的發音則是取自柔軟的「軟」字。不過因為太妍多用藝名在圈內活動，基本上很少人記得她的本名，近期，太妍為了讓別人也記住她的本名，特地要求雜誌《Harper's BAZAAR Korea》專訪時，在介紹的封面上註記「金太軟」三字。
這消息引得不少網友關注，眾人創意留言「抱歉 我為什麼會想到這個....心太軟」、「其實太妍也很辛苦，她總是把所有問題都自己扛（心太軟歌詞）」、「抱歉我真的笑到不行！我身為二代團博愛粉怎麼會現在才知道」、「韓國好像很多都這樣，中文字名字都莫名其妙」、「Sone來報到～太妍：我叫太軟，但我唱歌不軟，我是長得軟」、「筋太軟」。（編輯：李惠婷）