桃園角頭遭槍殺引幫派火拚？張善政：將清查幫派行業

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張善政表示，今天到桃園分局來，聽取簡要的報告，也代表所有市民關心這個案子進展。他同時也希望能讓這個案子盡速往前推進、有所進展。張善政表示，當街行兇的確非常駭人聽聞，最重要的工作就是趕快把案子查到一定進展，水落石出。
媒體問到，因為這個案子是角頭被狙殺，會不會擔心有幫派火拚？張善政表示，治安是一個長長久久的工作，所以最重要的工作就是趕快把這個案子查到一定的進展，水落石出。之後要對桃園這種治安有影響的一些行業、幫派所賴以維生的一些行業，開始作一些有系統的整理跟清查。
案發以後沒多久，警局就透過我的隨扈跟我通報這件事情，我就請同仁與警局維持聯繫，隨時有進展都通報市府團隊。但是我也想到說，以我們非警察專業的態度，其實不應該太早來這邊干擾警察同仁的作業，所以我選擇一個比較適當的時間，他們把第一時間該做的、可以做的大致都就緒以後，我在今天這個時間來這邊探視一下。
張善政表示，案發以後沒多久，警局就透過隨扈跟他通報這件事情，張也隨即請同仁與警局維持聯繫，隨時有進展都通報市府團隊。張善政提到，非警察專業的態度，其實不應該太早來這邊干擾警察同仁的作業，所以他選擇一個比較適當的時間，他們把第一時間該做的、可以做的大致都就緒以後，在今天這個時間來這邊探視一下，至於案情則不便評論，也盼外界不要太多臆測，放心把案子交給警察同仁追查。