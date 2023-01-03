定調還稅於民！蘇貞昌：規劃「全民發現金」但須立院同意

桃園角頭遭槍殺引幫派火拚？張善政：將清查幫派行業

▲張善政表示，將針對桃園這種治安有影響的一些行業、幫派所賴以維生的一些行業，開始作有系統的整理跟清查，避免幫派火拼。（圖／記者李春台攝，2023.01.03）
▲張善政表示，將針對桃園這種治安有影響的一些行業、幫派所賴以維生的一些行業，開始作有系統的整理跟清查，避免幫派火拼。（圖／記者李春台攝，2023.01.03）

記者李春台／桃園報導

桃園黑幫角頭，綽號「黑人」的郭信一昨天下午外出倒垃圾時遭槍擊身亡。桃園市長張善政今（3）日下午到桃園分局視察關心案情，受訪時表示，要針對桃園這種治安有影響的一些行業、幫派所賴以維生的一些行業，開始作有系統的整理跟清查，避免幫派火拼，案情部分則不便評論，盼外界不要過多臆測。

我是廣告 請繼續往下閱讀

張善政表示，今天到桃園分局來，聽取簡要的報告，也代表所有市民關心這個案子進展。他同時也希望能讓這個案子盡速往前推進、有所進展。張善政表示，當街行兇的確非常駭人聽聞，最重要的工作就是趕快把案子查到一定進展，水落石出。


媒體問到，因為這個案子是角頭被狙殺，會不會擔心有幫派火拚？張善政表示，治安是一個長長久久的工作，所以最重要的工作就是趕快把這個案子查到一定的進展，水落石出。之後要對桃園這種治安有影響的一些行業、幫派所賴以維生的一些行業，開始作一些有系統的整理跟清查。


案發以後沒多久，警局就透過我的隨扈跟我通報這件事情，我就請同仁與警局維持聯繫，隨時有進展都通報市府團隊。但是我也想到說，以我們非警察專業的態度，其實不應該太早來這邊干擾警察同仁的作業，所以我選擇一個比較適當的時間，他們把第一時間該做的、可以做的大致都就緒以後，我在今天這個時間來這邊探視一下。


張善政表示，案發以後沒多久，警局就透過隨扈跟他通報這件事情，張也隨即請同仁與警局維持聯繫，隨時有進展都通報市府團隊。張善政提到，非警察專業的態度，其實不應該太早來這邊干擾警察同仁的作業，所以他選擇一個比較適當的時間，他們把第一時間該做的、可以做的大致都就緒以後，在今天這個時間來這邊探視一下，至於案情則不便評論，也盼外界不要太多臆測，放心把案子交給警察同仁追查。

桃園街頭槍響！地方角頭身中6槍亡　兇嫌犯後疑焚車滅證

桃園角頭「黑人」郭信一遭槍殺　家屬今招魂悲傷痛哭

二、三胎加碼生育津貼1萬元　張善政：元旦寶寶已可適用

長榮航勤員工突襲式請假　張善政：必要時會介入協調

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀