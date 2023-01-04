1800億還税於民！網點「1種人」不該領 預測發放金額曝
全國稅收去年超徵4500億，各界紛紛出面喊話政府應該「還税於民」，不過總統蔡英文卻在日前表示「錢要花在刀口上」，引起討論。不過，行政院長蘇貞昌3日上午卻表示，將以1800億以內的規模計畫全民發現金的政策，連蔡英文總統態度也急轉彎，證實「政府會保留一定的額度，以發現金的模式，來作為全民共享的方案」。消息曝光後，不少網友則認為「要發可以！但沒繳稅的人不應該領」。
編輯中心/綜合報導
蘇貞昌日前表示「在可動用的1800億要預留不時之需，同時也規劃在這個額度，跟全民共享，用發現金的方式，不過需要有法源依據及預算的編列，經立法院同意，不是私下發紅包，希望整體做好，同時讓全國民眾共享經濟成長果實」。
而蔡英文總統也從元旦的發言轉變態度，在臉書表示，超徵的4500億當中，其中700億元屬於地方，剩下1000億啟動第一波「加強韌性經濟方案」的七項措施，另外1000億額外撥補勞保和健保基金財務缺口，同時增加電價補貼，最後剩餘的1800億，經過這幾天的討論，除了要預留一筆錢因應不時之需外，我們將保留一定額度，用發現金的方式，來作為全民共享的方案。
而消息曝光後，立刻引起網友熱烈討論「那沒繳稅的人應該不能領才對吧＝＝」、「不可能拿有繳稅的人全民共享這個超徵稅收吧....什麼鬼」、「排富不排富就算了，他們繳稅也是繳很多，但沒繳稅的真的不應該共享啊」、「唉，自己繳的稅還要分沒繳稅的人，有什麼合理之處啊？」
至於最終方案以及何時能夠拿到現金，朝野相關人士看法幾乎一致，認為按照蔡英文所說「一定額度」情況下，不太可能以1800億除以人口數，大概僅會是5000元或者6000元整數的金額，另外也應該不會有排富情形出現，而發放時間因年關將近，預計也是年後的事情。（編輯：張嘉哲）