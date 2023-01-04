掏錢買便當竟讓2歲兒險出車禍　作家：行人地獄實至名歸

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沿路屈指可數的停車格早就停滿，紅線上停滿了違停的汽機車，行進的機車夾縫中加速求生，汽車也絲毫沒有要減速的意思。而就在結帳的時候，為了騰出手從背包拿錢，「我是小生」將兒子放到地上讓他站一會，不料短短幾秒鐘，兒子人就衝到騎樓外，「旁邊的視線被違停的汽車和佔用馬路的攤商立牌擋住，只要他再踏出去兩步，沒有任何駕駛人有足夠的反應時間煞車」。
「我是小生」當下一邊喊一邊衝出去，但已經來不及，「有那麼一秒鐘的時間，我意識到我要失去他了。還好旁邊等便當的阿北一伸手拉住他，阻止了一場悲劇。」
被嚇出一身冷汗後，「我是小生」總結日常生活中危機四伏的原因，「沒有足夠的停車格、停車場，鬧區的空地寧可變建地。鬧區沒有配套停車場停車格，紅黃線就是畫爽的，誰會願意停在一公里外走去買便當？馬路沒有人行道、商家佔用騎樓把行人空間往外擠，違停再擠一次順便阻礙行車視線，造成完美的殺戮死角。」
「我是小生」感慨，「種種的小事件疊加在一起的蝴蝶效應，就是台灣的家長很有可能在買便當的時候失去一個兩歲小孩。荒不荒謬？所以說生育率墊底很意外嗎？很多問題都是環環相扣的。能夠在台灣長大成人，大家肯定都是從地獄活過一遭的超級人種，千萬不要看輕自己！」（編輯：倪浩軒）