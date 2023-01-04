有錢就是狂！私家車「開上月台載人」 1小時開價2200元
專車直接開進月台接送你看過嗎？近日，有大陸網友在西安高鐵北站拍下一段影片，發現有私人汽車直接開上月台接載旅客，不過隨後相關人員則出面表示，這是有其規定的，也符合流程，不過費用為1小時每人500元人民幣（約2200元新台幣），讓不少網友感到相當驚奇，直言「有錢就是任性！」
編輯中心/綜合報導
綜合陸媒報導，有網友近日在西安高鐵北站拍下一段影片，只見影片中，一輛私人自小客車透過工作人員引導開進高鐵月台停放，接著等候高鐵進站之後，車上一名乘客手拿花束下車之後，直接走到高鐵列車旁停放的車子上車。
對此，相關人員透露，該項VIP的服務其實是有償服務，收費為1小時每人500元人民幣（約2200元新台幣），會由鐵路工作人員進行引導，讓駕駛人可以直接在月台上接送家人朋友，並且還會有專人陪同旅客直到上車為止，是從2022年10月就開始增加推動的一種服務。
事實上，去年底時，也有大陸網友在高鐵北京南站拍到有三輛汽車停在高鐵月台上等候，當時就引起不小討論，當時就受到廣大討論，如今又有人被拍到開私家車上月台，相關人員也出面解釋，讓該項服務備受熱議，不少網友紛紛回應「有錢就是任性啊！」、「真的牛！多走幾步路也不肯，有錢人的世界我們是不懂的」、「北京站一直都有啊，月台做這麼大個是有理由的」。（編輯：張嘉哲）