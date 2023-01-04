麥當勞漢堡打開她喊改變了！眾驚：眼力真好 店員揭真相
麥當勞因其獨特的薯條風味以及時常推出多樣的新商品，深受不少老饕喜愛。然而近日就有網友分享自己去買大麥克時，一打開就驚覺有些不對勁，直言「是不是哪裡改變了？」貼文引發熱議，也釣出不少麥當勞員工出面證實表示「真的有升級」。
編輯中心/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「去買麥當勞大麥克的時候，打開發現看起來好像跟之前不太一樣....目測感覺麵包變油亮，但平常吃也不會特別拍照，上網找了圖之後發現，真的是肉眼可以見到的不同！不是我眼殘吧？ 看起來油油亮亮又膨膨鬆鬆的讓人滿有食慾的」。
貼文一出，不少網友回應「摁？眼力也太好」、「麵包真的有差的感覺欸」、「覺得最近有更好吃的趨勢欸？應該不是心理作用吧」、「照片看起來真的差很多耶」、「哇！看起來很像不錯吃欸」、「你眼力很好，我今天中午吃根本沒發現」。
而也有麥當勞員工出面表示「12月中之後的麵包都換成現在看到的這種油油亮亮的手作麵包了！吃起來雖然比以前的小一點，但更紮實而且重量是沒有變的！牛肉跟醬的配比也有變，肉餅會混合洋蔥煎製的香氣，醬也有變多噢！」、「麥胞來囉！沒錯喔！目前所有漢堡麵包都有換過！ 會比之前的看起來更亮，吃起來也會比較有麵包的香氣，另外牛肉餅的煎製也有做升級喔！」（編輯：張嘉哲）