添好運首插旗台南！推新品搶900萬蔬食人口商機

添好運2022年達成全新展店四家門市及二家門市升級改裝，開春首發將於1月14日於台南新天地6樓開幕首家台南門市，添好運品牌第十四門市。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「添好運台南新天地店」全店面積64坪，規劃93客席，整體店裝傳達一致「香港點心·國際品牌」精神，從香港旺角街景到各國家城市的添好運地標，傳遞好運祝福的各國語言文字牆，半包廂式卡座沙發區，導入智能機器人服務，提供消費者兼具隱密性的舒適用餐環境。
歡慶台南新天地店盛大開幕，自開幕日起至1月31日，台南民眾持身分證明文件用餐享95折優惠，加入和億生活集團會員，單筆消費滿600元贈XO醬臘味炒飯數位兌換券，限量6,000份，贈完為止，新加入添好運LINE好友官方帳號，加碼贈送指定飲品買一送一等多項新開幕優惠活動。
而據統計，台灣蔬食人口佔14%，約300萬人，彈性蔬素食人口約42%，超過9百萬人，台灣人蔬食飲食文化接受度高，全球數一數二，「無肉生活」成為另一潮流食尚態度，品牌觀察，近年消費者主動詢問那些餐點為「素食」或是烹製過程中客製為「蔬食無肉」的頻率較往年更高。
經過六個月的消費者意見收集與研發，品牌宣布，即日起推出五道蔬食新品菜餚，包含「蔬蕈蘿蔔糕」、碧綠晶瑩「田園菠菜餃」、「蔬食鬆鬆炒麵」、外酥內嫩「海苔鬆鬆豆腐磚」、「蔬食雪蛋腸」售價每份128元-168元，加上季節有機時蔬、蟲草猴頭菇燉湯及飲料甜品…等，提供蔬食及彈性素食者更多無肉餐點選擇。