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每人爽領6000元！他傻眼「沒繳稅」憑什麼拿　眾人秒打臉

▲行政院長蘇貞昌今（4）日宣布，預計規劃1400億預算，全民從小到老能夠共享經濟成果，每人發放6000元。（圖/NOWnews資料照）
▲行政院長蘇貞昌今（4）日宣布，預計規劃1400億預算，全民從小到老能夠共享經濟成果，每人發放6000元。（圖/NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

全國稅收去年超徵4500億，各界紛紛出面喊話政府應該「還税於民」，幾經討論之後，行政院長蘇貞昌今（4）日宣布，預計規劃1400億預算，全民從小到老能夠共享經濟成果，每人6000元，希望開春以後就能給全民一個新春的祝福，讓民眾相當開心。不過也有網友討論「沒繳稅的人還可以分現金是不是太爽？」結果貼文遭到眾人打臉。

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對於外界關心1800億若要還稅於民應該怎麼分配，蘇貞昌今天指出，1800億將準備預留400億應付不時之需，其餘1400億全民從小到老能夠共享經濟成果，每人6000元，不過相關法源以及該如何發放等措施，各部會都還在進行綿密的作業，定案後就會經由行政院會通過送請立法院審議同意，希望開春以後就能給全民一個新春的祝福。

▲命理專家楊登嵙建議用百元鈔代替千元鈔，紅包份量厚重代表祝福滿滿，且紅色更添喜氣。（圖／記者顏真真攝）
▲行政院長蘇貞昌今（4）日宣布，預計規劃1400億預算，全民從小到老能夠共享經濟成果，每人發放6000元。（圖／記者顏真真攝）
對此，就有網友在PTT發文指出「這次稅超徵要發回給全民，但不在分母出錢的人卻可以當分子分錢，是不是很爽？我去年公司賠錢收掉，稅也沒少報，稅超徵還要跟一群沒繳稅的分錢？」貼文一出，不少網友紛紛回應「真的無言...要發可以排除沒繳稅的人嗎？」、「小吃攤很多都沒繳稅，賺那麼大還出來分」、「小吃攤、計程車都沒繳稅啊」。

不過，也有許多網友立刻出面打臉表示「拜託，誰沒繳稅你告訴我？有拿發票就是在繳稅」、「有消費的人都有繳稅啊，誰會沒繳稅」、「去看一下稅收來源好嗎＝＝買東西拿發票就是繳稅」、「不可能不知道稅收來源不是只有所得稅吧？」、「中華民國萬萬稅，想不繳稅，那還真困難...」、「你以為是超收『所得稅』4500億喔？笑死」。

▲原PO好奇「統一發票最高都中多少錢」，貼文一出，也意外釣出神人曝光「超神數字」，更直呼「中了秒離職」。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲網友打臉「沒繳稅的人不能拿現金」說法，指出任何購物行為本身就是在繳稅，日常生活中稅收無所不在。（示意圖／記者陳雅雲攝）
事實上，人家總說「中華民國萬萬稅」其實還真有依據，最常見的就包括關稅、所得稅、遺產及贈與稅、貨物稅、證券交易稅、營業稅、牌照稅、燃料稅、菸酒稅等等，而這些都僅是大項，如果深入研究每個法條都會發現，細項非常多，包括日常生活中「食衣住行育樂」幾乎都逃離不了這些稅收，因此不要再以為超徵稅收的額度絕非僅是「所得稅」單一項目。（編輯：張嘉哲）

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