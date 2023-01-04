尾牙菜色太寒酸！員工吃完火大「集體離職」 公司倒了
「有人公司的尾牙弄的超寒酸嗎？」近期恰逢尾牙季，許多公司都準備了尾牙活動來慰勞員工一整年的辛勞，不過就有一名網友透露，她公司尾牙居然只有一鍋火鍋，且火鍋料還是客戶送的，讓她怒批不如不辦，貼文曝光後，釣出一名苦主分享，前東家尾牙不僅辦在平價韓式料理店，還想省年終，逼得員工集體離職，最後公司也面臨倒閉下場。
編輯中心/綜合報導
該名網友在Dcard中貼文，他以「尾牙超寒酸…」為題，表示今年尾牙就是在公司煮一鍋火鍋而已，且火鍋料還是客戶送的，「公司只買一些高麗菜、玉米、幾盒肉片加而已…」，讓她火大怒罵：「弄這樣，乾脆不辦還比較好，真的好傻眼。」
貼文曝光後，網友紛紛留言分享自身更悲慘的尾牙，「沒事，我們公司連尾牙都沒有」、「小老闆喝醉說尾牙加碼抽獎金，大老闆知道後不買帳。領到的獎金要還回去」、「去年是吃定食八，還有規定怎麼點餐」、「我是看過有間公司，沒有年終獎金沒尾牙，老闆給員工一人發一杯桂圓紅棗茶」、「我們公司直接沒有尾牙還要參加奇怪的活動」、「我們公司在停車場吃…感覺你的還比較好」、「沒事，我們尾牙都在當服務生⋯服務老闆一家的朋友，今年沒辦真是太好了」。
還有一名網友透露，前東家尾牙吃平價韓式料理，結果吃完居然還問員工要不要休假兩個月，搖頭喊「尾牙爛還想省年終，還好還好，吃完就集體離職，公司倒了，笑死」。（編輯：賴禹妡）