「開春紅包」中低收再加碼！他轟1類人爽賺 真相秒打臉
行政院長蘇貞昌今（4）日宣布，將普發6000元還稅於民，最快可在開春後入帳，且低收入戶每人加碼750元、中低收入戶每人加碼500元，每月入帳，不過就有一名網友好奇，那麼「偽低收入戶」無須繳稅還爽賺開春大紅包，是否不太公平，貼文曝光後立馬被眾人打臉，直言：「中低收入認定很嚴格好嗎？」
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他直言「借問一下喔，低收入戶的定義是不用繳稅的都算嗎」，並舉巷口賣雞排的攤販老闆為例，「這樣我巷口賣雞排的賣到買幾棟房子的，是不是也算低收入戶阿，如果他們算的話，那麼只領平均薪資的人是不是Ｘ民阿？」
貼文曝光後，不少網友吐槽，「你可以去賣雞排啊」、「那你怎不去賣雞排，你最聰明阿」、「哪有這麼簡單」、「賣雞排剛好現金最多，你以為現金不管嗎」、「包租公0薪資收入更爽」。
也有許多人指出，「低收有規定啊」、「直系血親名下有土地就不算低收」、「中低收入認定很嚴格好嗎，然後只要有一年沒達標準，就馬上取消」、「別再幻想了，低收每年都審核，而且是查三代」、「有房子就不是低收入戶，現在最嚴格還會查海外有沒有置產」、「你去看存款條件，把錢藏在非血親名下也算是心臟大顆」。事實上，中低收入戶的審核標準十分嚴格，除了看收入之外，還要檢查家庭財產，包含動產及不動產，申請人家庭的直系血親也要列入審核標準。