普發現金6000無感？他提「1玩法」秒應景過年 眾全心動
因去年全國稅收超徵4500億元，行政院長蘇貞昌今（4）日宣布，其中1800億元除了預留部分以備不時之需外，將每人普發6000元還稅於民，最快可在開春後入帳，且低收入戶每人加碼750元、中收入戶每人加碼500元，每月入帳。對此，就有一名網友提議，每人只分到幾千元根本不痛不癢，不如分成1800個春節大樂透紅包，一包一億，就可以全民拚翻身，貼文曝光後引起一陣討論。
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「1800億拿來樂透給1800人翻身如何」為題，表示他覺得這1800億拿來分給台灣人，一個人才分幾千元，還不如當春節大樂透紅包，一包一億，共有1800包，一個縣市起碼也有50個人抽中，「這樣全民拚翻身，不是很歡樂嗎？」
貼文一出，不少網友們認同，「聽起來蠻好玩的」、「其實還不錯」、「支持」、「太歡樂了吧」、「其實蠻好玩的」，但也有人覺得不妥，「依照之前OO券的經驗，沒抽到的會罵聲隆隆」、「這會暴動，現在樂透彩都沒有人相信是公正的了，你這個要怎讓民眾相信？所以發錢一定比這個好」、「台彩都沒人相信了，你當作政府舉辦的活動會有人相信公平嗎」、「你相信中獎者都是隨機的？」、「沒抽到我都是作弊啦」。
另外，也有許多人提供天馬行空的點子，「樂透？我覺得可以辦魷魚遊戲啊，活下來的拿一億」、「不如百萬紅包大抽獎，18w個百萬紅包絕對有感」、「建議辦個發錢創意大賽」、「期待幸運輪大抽獎」、「按身份證字號用彩球隨機噴飛取號就好了」、「拿去跟台彩春節大紅包合作，辦個歷史性的全台大摸彩」、「1800億蓋一個迪士尼讓大家免費玩不就好了」。（編輯：賴禹妡）