陳漢典要嘆氣！小S這待遇只給派翠克 蔡康永震驚到不行
《康熙來了》是許多人心中最念念不忘的談話性節目，雖已停播多年，但網路上仍有不少民眾在談論節目內容，並希望主持人小S（徐熙娣）和蔡康永有朝一日能再次合體。近期蔡康永便受邀上小S節目《小姐不熙娣》，兩人見面依舊默契十足，不過助理主持人卻不再是當年的陳漢典，小S也透露自己與現在的助理主持派翠克的相處，引發蔡康永震驚。
編輯中心/綜合報導
小S與蔡康永近日於節目《小姐不熙娣》中合體，小S在談天中提及派翠克在進棚前一天傳訊息給她，這使蔡康永相當震驚「他能傳簡訊給你？」，開玩笑道「他勾引你嗎？」，接著說明當初陳漢典根本不能傳簡訊給他們，小S收到訊息會冷冷回覆「不要煩我」，而蔡康永自己則是連私人帳號都沒有給他。
小S聽此，表示自己隨著時間漸漸比較有人性，而且她與派翠克之間，通常都是她主動傳送訊息，因為對他來說自己是大前輩，不敢隨意打擾。這個資訊再次讓蔡康永震驚，直言「演藝圈沒人可以找了嗎？妳找派翠克傳簡訊」，接著開回笑說「我不要跟妳一起（主持），太辱沒我身分」並作勢離開。
兩人的妙語如珠立刻將觀眾引入回憶漩渦，直誇「也只有康永哥可以這樣跟小S開玩笑。」、「拜託一起主持更多集」、「太好啦….終於可以再看到他們組合」、「他們兩位一起主持太有化學效應了，很搞笑」。 （編輯：李惠婷）