媽下葬3天被通知「她還活著」！家屬見事實崩潰：太誇張
家屬超傻眼！中國廣西南寧一名87歲的尹姓婦人被醫院宣告不治，家屬領回遺體後依習俗舉辦葬禮，不料3天後被通知人還活著，被下葬的並非尹婦本人，令尹婦家屬及被錯葬家庭婦人的家屬都震驚不已，無法想像醫院會出現這種烏龍事件。
編輯中心/綜合報導
據陸媒報導，尹婦家屬於2022年12月28日接到其不治通知，認屍時因遺體外型及手環訊息均與尹婦一致，他們便帶回家鄉安葬。該村落下葬習俗是使用不透明木棺，且沒有瞻仰遺容環節，故喪事3天都無人察覺不對，最終按照流程將遺體埋葬於家族的墳山。
後事處理完畢後，尹婦家屬卻突然接到醫院通知「她還在人世」，並且本人正在醫院接受治療，對她說話也會回應，家屬們這才知道，那位被他們葬在墳山的婦人並非真正的親人，而是另一名黎姓婦人。
原來是尹婦與黎婦都是被養老院送到南寧市北標醫院治療，接送過程中似有疏忽，才導致今日尷尬局面。黎婦的兒子表示，當時自己接到醫院來電說明母親的發燒症狀，於是趕往醫院照料，豈料病床上的人卻不是自己母親，醫師也一頭霧水地反覆確認，後來才得知是醫院弄錯身份，令其相當崩潰，因為母親不僅離世，甚至還被葬在別人家的祖墳。
黎婦兒子透過媒體喊話，希望醫院能對此有所交代，不過院方也透過媒體表示不會對此事發表回應，令黎婦兒子相當不滿。（編輯：李惠婷）