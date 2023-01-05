2023請假攻略曝！7連假請對「狂休60天」 她嗨：好划算
2023年開始了，在新的一年裡，不少人相當關注放連假及補班的日子，對此，YouTube頻道「綜口味開房間」就整理了2023年請假攻略懶人包，只要都請對，就能爽休60天，讓網紅丹妮婊姐頻頻驚呼：「好划算喔！」
編輯中心/綜合報導
根據行政院人事行政總處公佈的辦公日曆表顯示，2023年放假總天數共有116天，放假3天以上的連續假日共有7個，包含開國紀念日（元旦）3日、農曆春節假期10日、228和平紀念日4日、兒童節＋民族掃墓節（清明節）5日、端午節4日、中秋節3日、以及國慶日（雙十節）4日。
「綜口味開房間」昨（4）日發布新片，標題為「請4天休16天？2023連假懶人包：7個連假狂休60天爽翻天」，裡頭先是提到1月春節有連假10天，若請1/16至1/19，就可以連續從14號禮拜六連休16天到29日禮拜天，讓丹妮婊姐數完驚呼：「好划算喔！」
另外，「綜口味開房間」也指出，228連假只要請3/1至3/3，就可以連休9天，兒童節＋清明節則是請4/6至4/7，就一樣可以連休9天，端午節可請6/19至6/21，變成請3天休8天，眾人認為中秋節「CP值較低」，可以請9/25至9/28，為請4天休8天，最後雙十國慶日則可以請10/11至10/13，一樣變成請3天休9天。（編輯：賴禹妡）