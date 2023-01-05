台灣第一位YouTuber「斗內金破千萬」竟是他！全場狂喊扯
宅神「朱學恒」在YouTube頻道「朱學恒的阿宅萬事通事務所」中，時常分享、討論時事，而近日就有網友突然發現，朱學恒的YouTube頻道竟是2014年以來獲得斗內（贊助金）最多，也是台灣第一位斗內金額累積破千萬的人，讓眾人全驚呼：「好扯，他的客群到底都誰！」
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「大家怎麼看朱學恒YouTube斗內收入破千萬」為題，表示2022年正式結束，想到去年斗內收入超過1000萬的YouTuber竟是朱學恒，讓他驚呼：「看起來他不用靠賣衣服維生了吧。」
事實上，朱學恒的個人頻道從2014年2月24日創立至今，頻道訂閱數目前為24.8萬人，自2014年12月31日至2023年1月4日，總共得到1008萬5175元的斗內，第二名則是中天電視台，獲得811萬3266元斗內，而2022年整年度，朱學恒共有斗內金549萬225元，打敗第二名「館長」陳之漢的313萬3872元斗內成績。
對此，網友也紛紛留言驚呼，「好扯，他的客群到底都誰」、「也是個創業楷模」、「他的支持者很有錢啊，還能怎麼看」、「每個行業能做到TOP，賺這些不奇怪」、「朱真的是有吃到客群，扯」。（編輯：賴禹妡）