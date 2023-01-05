全民領6000！四叉貓預測「台灣人7金句」 一堆人中槍了
全國稅收去年超徵4500億，經過幾番討論之後，昨（4）日行政院長蘇貞昌拍板定案，預計規劃1400億預算，全民從小到老能夠共享經濟成果，每人現金6000元，預計開春之後發放，引起各界議論。對此，網紅四叉貓就在臉書上預測台灣人對此政策的7大反應，結果一大票人紛紛中槍，掀起話題。
編輯中心/綜合報導
四叉貓在臉書上表示，對於蔡政府過年後發六千元現金，會罵的人依然還是話，大概就是「一、為什麼才六千，不是發兩萬？」、「二、為什麼不是過年前發，讓大家好過年」、「三、政策買票，明年要選總統啦」、「四、為什麼沒繳稅的也可以領？」、「五、這是人民多繳的，本來就該還給人民」、「六、超收的錢不還給多繳的人，卻把錢發給每個人，拿別人的錢做自己的政策」、「七、還有什麼更支離破碎的嗎？」等七罵人金句。
貼文一出，不少網友紛紛點頭表示「笑死，第三句超多人在講」、「第四句也一堆搞不清楚狀況的啊」、「還有問為什麼不排富，拜託，有錢人根本不差這點錢，但也不代表他們不想領」、「一堆人中槍笑死，而且罵越兇的人領越快」、「那些一直罵的人都不要領好了，口嫌體正直」、「蔡英文已經發了14000，反觀，還有人要在那嘰嘰喳喳的，我真的就不懂了」、「第一句我早上才聽同事講」、「同事早上也有人討論第四句，真的很搞笑」。
事實上，昨日有許多人討論到「為何沒繳稅的人也可領6000元的問題」，實際上我們日常生活中「食衣住行育樂」幾乎都逃離不了這些稅收，因其稅收來源不僅僅只有「所得稅」，還包括貨物稅、證券交易稅、營業稅、牌照稅、燃料稅、菸酒稅等等族繁不及備載，因此幾乎所有人在日常生活中就時時刻刻都在繳稅，也就是說會如此誤會的人，恐怕認為稅收來源僅有「所得稅」，但事實並不然。（編輯：張嘉哲）