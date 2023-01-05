肯德基新年嗑「金沙炸雞＋流金芋泥球」 雙金開運送紅包
肯德基迎接農曆新年，1/10～2/20推出限定金兔年開運美味，咔啦脆雞裹上鹹蛋黃金沙起司雙醬變身成「金鑲富貴 起司金沙雞」，竟然藏有4種起司在裡面，搭配「爆漿流金芋泥球」，雙金報喜招財又吃飽。上市期間購買指定套餐還可獲得中獎率100%的《 鋼之鍊金術師 M 》超限量紅包袋及虛寶卡。
記者蕭涵云/台北報導
肯德基春節打造雙金開運餐點，「金鑲富貴 起司金沙雞」為酥脆多汁的咔啦脆雞搭配精心獨家熬製的鹹蛋金沙起司雙醬，特選鹹蛋金沙及多重起司帶來微沙的濃郁口感，金黃艷色寓意招財又討喜氣。還同場加映「爆漿流金芋泥球」，以大甲芋頭打造酥脆外層，包裹屏東鹹蛋黃搭配鮮奶油的內餡，一口咬下還會不小心爆出流金奶黃醬，鹹甜香濃。
金兔年開運雙金餐點1/10～2/20於全台門市限時販售，凡購買「金鑲富貴 起司金沙雞」指定套餐，還可獲得中獎率100%的限量《 鋼之鍊金術師 M 》虛寶卡一張，共有4種卡面，有機會獲得「SSR 馬斯坦古」、「SR 愛德華」、「SR 阿爾馮斯」或「SR 溫莉」等超人氣角色及豐富好禮；而且前 5 萬名再加贈《 鋼之鍊金術師 M 》聯名紅包袋一份共兩款，數量有限送完為止。
另外，必勝客過年也推出兩款開春限定超狂比薩，強調御膳房出品的「奢華加貝烏金鮑魚比薩」，竟放滿10顆完整鮑魚＋烏魚子＋干貝；寓意招財進寶的「財圓滾滾金甘蝦比薩」除了鮮甜干貝還放了好幾隻整尾天婦羅炸蝦，力拚整桌年菜。最嗨的是，為了招財討喜，竟然雙雙再加入「和風起司金元寶」、用水餃環繞比薩一整圈，根本吃下一個聚寶盆。即日起訂購必勝客開運限定款比薩，加碼贈送中獎率100%的限量「必勝發財刮刮樂」，有機會刮中「買1送1」、「比薩6折」、「餅皮半價」等超狂優惠。