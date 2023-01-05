必勝客比薩拚「整桌年菜」！10顆鮑魚加烏魚子還放金元寶
吃飯皇帝大！農曆新年即將到來，必勝客過年推出兩款開春限定超狂比薩力拚整桌年菜，強調御膳房出品的「奢華加貝烏金鮑魚比薩」，竟放滿10顆完整鮑魚＋烏魚子＋干貝，全台限量僅7,000份；寓意招財進寶的「財圓滾滾金甘蝦比薩」除了干貝還放了整尾天婦羅炸蝦。最嗨的是，為了招財討喜，竟然雙雙再加入「和風起司金元寶」、用水餃環繞比薩一整圈，根本吃下一個聚寶盆。即日起訂購必勝客開運限定款比薩，加碼贈送中獎率100%的限量「必勝發財刮刮樂」，還可抽價值超過5,000元的故宮精品「翠玉白菜法藍瓷椒鹽罐」、「輕質翠玉白菜數位相機」。
記者蕭涵云/台北報導
必勝客新春要讓大家吃飯像皇帝，把過年的整桌豪華年菜通通放進比薩裡，全新「奢華加貝烏金鮑魚比薩」，號稱御膳房出品的宮廷美味，除了鮮嫩干貝佐XO醬，竟大手筆放入奢華佃煮鮑魚至少10顆，搭配老饕才懂吃香烤雲林口湖烏魚子。全台僅限7,000份，即日起限時限量開賣，會員透過PK雙饗卡APP訂購價值超過5,000元的故宮精品「翠玉白菜法藍瓷椒鹽罐」、「輕質翠玉白菜數位相機」。
而「財圓滾滾金甘蝦比薩」則有酥脆天婦羅炸蝦搭配頂級干貝，再加入進口珍珠莫札瑞拉起司與特製必勝客Logo造型的北海道起司，配上大受歡迎的起司龍捲風餅皮，（或有肉桂風味可以選）。最嗨的是，為了招財討喜，兩款開春限定比薩雙雙都加入「和風起司金元寶」，用金黃餃子皮包上日式和風餡料與切達起司丁，用水餃環繞比薩一整圈，根本像是吃下整個聚寶盆，一咬還會不小心爆漿。
因應年終、尾牙聚餐需求，必勝客順勢推出外帶外送適用的「一訂開運團圓餐」，包含「財圓滾滾金干蝦比薩」在內的2個比薩＋Hot燒大拼盤＋1.25L可樂，限時優惠只要1,459元；會員透過PK 雙饗卡APP訂購，再加贈冰藏起司塔1個。
現在只要訂購「財圓滾滾金干蝦比薩」或「奢華加貝烏金鮑魚比薩」，就隨餐附贈中獎率100%的限量「必勝發財刮刮樂」，獎項內容包含「買1送1」、「比薩6折」、「餅皮半價」等超狂優惠，全台限量15,000張，數量有限，贈完為止。
鐵粉別忘記，即日起至1/17，還有開春「買1送3」限時優惠，只要到必勝客外帶大比薩，包含開春限定口味「財圓滾滾金干蝦比薩」在內，可以爽吃外帶比薩買大送大再嗑可樂＋5入旋風肉桂捲優惠。