普發現金為何是6000？郭正亮推測「第二波時間」：還會發
總統蔡英文於元旦提到去年全國稅收超徵4,500億元，各界開始呼籲「還稅於民」，行政院長蘇貞昌便於4日宣布，扣除必要規劃金額後，會將剩餘1400億元普發全民，每人能拿到6,000元現金，而中低及低收入者則再加碼500元與750元。對此，前民進黨立委郭正亮則分析政府將金額定在「6,000元」之原因，並推測今年8、9月會發放第二波。
編輯中心/綜合報導
郭正亮於政論節目《大新聞大爆卦》分析，國安會中蔡英文對是否還稅於民的議題語帶保留，而隔天蘇貞昌在還無討論的情況下直接宣布發放現金，他認為這是蔡英文在為蘇貞昌得分，讓他有留任機會。
而普分金額之所以定調6,000元，郭正亮打趣說明「這就是你們不夠奸詐的地方！」，表示因為現在時間離下次選舉還很久，所以特意要留到第二次發放，並預測會是在8、9月份時，「不然民眾怎麼會記得」。
郭正亮回憶起過往的三倍券、五倍券，舉出其他國家的例子，像是新加坡直接發600星幣（約台幣12,600元），日本發10萬日圓（約台幣23,000元），美國發3次共計3,200美元（約台幣99,000元），香港則發放等同於現金的5,000元消費券（約台幣20,000元），認為當時政府應該乾脆一些，讓每個老百姓都可以直接拿現金，而不是規劃特定人士，因為「再怎樣設定就是有一堆人會被漏掉，有一些很難被歸類的人就拿不到，那些人就是弱勢者」。（編輯：李惠婷）