7-11春節福袋秒殺！她怒轟「潛規則內定」 眾駁：是常識
一年一度的農曆春節即將到來，四大超商也紛紛推出兔年新款「春節福袋」，吸引大批民眾搶購。不過就有網友抱怨，想買7-11春節福袋，跑了好幾間門市卻都見不到半個，在得知「內定潛規則」忍不住怒轟店家，但不少網友卻反駁稱「已經是常識了」。
編輯中心/綜合報導
一位網友於論壇Dcard上發文抱怨「第一次跟朋友去搶711福袋，她很想要今年出的行李箱，沒想到剛過12點到2023年元旦，跑好幾間711問都說賣完了」，兩人一追問店員，才得知「跨年前就已經在各711的私人群組都賣完了，都是提前預訂」。
這讓原PO相當氣憤「說是現貨開賣，結果全部都是內定，想說跨年誰還在711排隊搶福袋，根本沒人在排隊，都在群組賣光了，就算這是潛規則，但真的很扯」。
然而貼文曝光後，多數網友卻認為「想逆風一下耶，7-11、全家有群組也不是最近才有的，至少有2-3年了吧」、「雖然說群組生態很奇怪，但店群確實可以給店家帶來固定的客源跟確定的收入」、「超商群組能先訂限量的東西，不是已經是常識了嗎」、「畢竟公平賣你也沒多賺錢，那不如早點被訂早點賣出去，還能賣人情」。
另也有店員坦言「預定這個潛規則很久了，而且這些福袋都是總公司配的，像我們店就沒有行李箱，要行李箱的真的沒那麼容易」。（編輯：潘毅）