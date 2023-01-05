新鮮人想做「這行」怕被同輩笑！網一看秒挺爆：賺到流油

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原PO提到，後來外婆過世，外公搬到台中和他們一起住，只要家人有受傷或筋骨不舒服，外公都會幫忙拔罐、撥筋，「外公很溫柔也很木訥，他總是會一邊處理，一邊跟我（或是跟其他客人）解釋，為什麼他會這樣處理」，因此小時候就覺得這項技藝很特別，「看著外公東搞搞、西弄弄，身體就會輕盈很多 雖然不能取代醫療，但是也確實在很多方面滿有幫助」。
原PO指出，他長大後因學業關係接觸了運動醫學，開始想嘗試和外公類似的工作，但生活中卻很少見年輕的撥筋師傅，甚至還曾聽過同學帶有偏見的玩笑話，讓他心裡很是介意，同時也擔心朋友們的眼光，因此才會發文求助：「不知道如果妳們的朋友或同學成為撥筋師，你們會怎麼想呢？會覺得年輕人做這個很怪嗎？」
貼文曝光後，網友紛紛留言鼓勵原PO，「有什麼好怕丟臉，這種有一技之長的工作還很難被取代， 我覺得很好啊」、「不會耶，行行出狀元阿，而且我身體不舒服也會去國術館」、「剛剛才從國術館離開，現在年輕師傅真的很多」、「現在社會就是笑貧不笑娼，薪水數字拿得出來就沒什麼好怕」。
另外，還有網友透露，「賺得到錢比較重要，許多整骨/撥筋的工作室，有口碑的，都賺到流油，半小時1000~1500，都很低調的賺」、「我朋友就在當師傅，去2年了，真的變的蠻厲害的！問他很多筋骨酸痛的知識他都侃侃而談，看到他認真的樣子，想到他以前小屁孩公路飄移差好多，蠻為他開心，他說一個月收入真的可以到10w以上，而且很穩定，只不過他們老闆訓練很嚴，基本功也會很辛苦，但是熬過去就好了」。（編輯：賴禹妡）