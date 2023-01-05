小寒冷翻要泡湯！全台名湯報你知：邊喝大吟釀超chill

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《Social Lab社群實驗室》先前透過追蹤近3個月網友熱議「溫泉」相關話題，其中有1萬2千多名網友一致激推「北投溫泉」，認為不僅僅是獨特的硫磺泉質，能有效幫助舒緩皮膚不適及肌肉痠痛，地理位置也相當方便，捷運就到得了之外，泡完湯還能到附近士林夜市，或淡水信義線搭到底去101享受摩登生活。
北投溫泉大小溫泉池林立，除了不少親民價格大眾湯外，區域內也有許多日式飯店，像是北投老爺溫泉酒店、日勝生加賀屋酒店等，從日本引進的溫泉酒店體系是許多「愛湯人」的夢中情湯。其中，日勝生加賀屋去年底公告2023年最新價位，雙人湯屋最低價「森山系列」平日2000元起、假日2300元起，預定住房前可要先看清楚，不然人到現場了卻不能入住就糗大了！
📍礁溪溫泉
另據將近1萬2千名網友一致推薦的還有礁溪溫泉區。礁溪溫泉儼然就是一個「溫泉村」，走進宜蘭礁溪可說是「每3步就有1家溫泉飯店」。與北投溫泉相似的是，除了平價露天大眾湯，礁溪溫泉泉質清澈無臭、跑了可以養顏美容的特性，吸引許多星級飯店業者進駐。
其中像是晶華酒店集團旗下第一家精品溫泉酒店品牌「晶泉丰旅」先前全新開幕，業者也推出專案活動（到2/3止），除了結合宜蘭在地好溫泉、好風光外，還攜手「官老爺休閒農場」推出冬季住房專案，房客可免費玩划竹筏、秧桶船等宜蘭傳統童玩設施；更幸福的是，入住3天2夜的房客還可以免費獲贈海陸龍蝦海陸鍋物套餐晚餐，以及品酌日本極品山田錦酒米「獺祭」純米大吟釀1瓶，泡湯完來杯日本名清酒。
還有老爺酒店集團插旗礁溪已成為當地老字號品牌，營運期間以無微不至的服務及特色住房專案聞名，像是先前礁溪老爺推出「1晚6萬元入住，退房還送7萬元英國真空管音響」，超奢華內容讓大票民眾看得瞠目結舌。
房客購買此專案即能入住35坪大的洋式風格套房，以往是各國總理及頂級貴賓指定入住的房型，擁有隱私性高需刷卡進出的獨立穿廊、半露天療癒按摩浴池、大片落地窗、休憩室、客廳與臥房等空間；更幸福的是，房客還能同步聆聽全球音響玩家一致推崇的英國CASTLE音響帶來的迷人樂音，退房後再把市售價74,600元的SOVERN SV-360擴大機與經典書架喇叭RICHMOND 紀念版帶回家！
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