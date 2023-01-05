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小寒冷翻要泡湯！全台名湯報你知：邊喝大吟釀超chill

▲今（5）日為24節氣「小寒」，天氣方面也會越來越冷，這時候來泡個暖呼呼的溫泉再適合不過了！《NOWnews今日新聞》整理出全台特色名湯給想去放鬆身心的旅客參考，有眾所周知的北投溫泉及礁溪溫泉。（圖／晶泉丰旅提供）
▲今（5）日為24節氣「小寒」，天氣方面也會越來越冷，這時候來泡個暖呼呼的溫泉再適合不過了！《NOWnews今日新聞》整理出全台特色名湯給想去放鬆身心的旅客參考，有眾所周知的北投溫泉及礁溪溫泉。（圖／晶泉丰旅提供）

記者汪睿琦/綜合報導

今（5）日為24節氣「小寒」，天氣方面也會越來越冷，這時候來泡個暖呼呼的溫泉再適合不過了！《NOWnews今日新聞》整理出全台特色名湯給想去放鬆身心的旅客參考。有萬名網友激推的北投溫泉、礁溪溫泉，許多網友認為這2地規畫良好、溫泉品質佳，更是馳名國際的溫泉勝地，許多海外旅客來台都指名要住，不僅能體驗日式原汁原味溫泉酒店享受，還能「邊泡邊喝日本清酒」超chill！以下攻略趕緊看下去，在小寒過後冷冷的天氣，享受台灣在地好溫泉吧。

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📍北投溫泉
《Social Lab社群實驗室》先前透過追蹤近3個月網友熱議「溫泉」相關話題，其中有1萬2千多名網友一致激推「北投溫泉」，認為不僅僅是獨特的硫磺泉質，能有效幫助舒緩皮膚不適及肌肉痠痛，地理位置也相當方便，捷運就到得了之外，泡完湯還能到附近士林夜市，或淡水信義線搭到底去101享受摩登生活。

北投溫泉大小溫泉池林立，除了不少親民價格大眾湯外，區域內也有許多日式飯店，像是北投老爺溫泉酒店、日勝生加賀屋酒店等，從日本引進的溫泉酒店體系是許多「愛湯人」的夢中情湯。其中，日勝生加賀屋去年底公告2023年最新價位，雙人湯屋最低價「森山系列」平日2000元起、假日2300元起，預定住房前可要先看清楚，不然人到現場了卻不能入住就糗大了！

▲1萬2千多名網友一致激推「北投溫泉」，認為不僅僅是獨特的硫磺泉質，能有效幫助舒緩皮膚不適及肌肉痠痛，地理位置也相當方便，捷運就到得了。（圖／北投老爺酒店）
▲1萬2千多名網友一致激推「北投溫泉」，認為不僅僅是獨特的硫磺泉質，能有效幫助舒緩皮膚不適及肌肉痠痛，地理位置也相當方便，捷運就到得了。（圖／北投老爺酒店）
▲「日勝生加賀屋國際溫泉飯店」從日本引進的溫泉酒店體系是許多「愛湯人」的夢中情湯。（圖／業者提供）
▲「日勝生加賀屋國際溫泉飯店」從日本引進的溫泉酒店體系是許多「愛湯人」的夢中情湯。（圖／業者提供）
▲日勝生加賀屋飯店裡也有備受時下年輕人喜愛的「岩盤浴」。（圖／日勝生加賀屋）
▲日勝生加賀屋飯店裡也有備受時下年輕人喜愛的「岩盤浴」。（圖／日勝生加賀屋）
📍礁溪溫泉
另據將近1萬2千名網友一致推薦的還有礁溪溫泉區。礁溪溫泉儼然就是一個「溫泉村」，走進宜蘭礁溪可說是「每3步就有1家溫泉飯店」。與北投溫泉相似的是，除了平價露天大眾湯，礁溪溫泉泉質清澈無臭、跑了可以養顏美容的特性，吸引許多星級飯店業者進駐。

其中像是晶華酒店集團旗下第一家精品溫泉酒店品牌「晶泉丰旅」先前全新開幕，業者也推出專案活動（到2/3止），除了結合宜蘭在地好溫泉、好風光外，還攜手「官老爺休閒農場」推出冬季住房專案，房客可免費玩划竹筏、秧桶船等宜蘭傳統童玩設施；更幸福的是，入住3天2夜的房客還可以免費獲贈海陸龍蝦海陸鍋物套餐晚餐，以及品酌日本極品山田錦酒米「獺祭」純米大吟釀1瓶，泡湯完來杯日本名清酒。

還有老爺酒店集團插旗礁溪已成為當地老字號品牌，營運期間以無微不至的服務及特色住房專案聞名，像是先前礁溪老爺推出「1晚6萬元入住，退房還送7萬元英國真空管音響」，超奢華內容讓大票民眾看得瞠目結舌。

房客購買此專案即能入住35坪大的洋式風格套房，以往是各國總理及頂級貴賓指定入住的房型，擁有隱私性高需刷卡進出的獨立穿廊、半露天療癒按摩浴池、大片落地窗、休憩室、客廳與臥房等空間；更幸福的是，房客還能同步聆聽全球音響玩家一致推崇的英國CASTLE音響帶來的迷人樂音，退房後再把市售價74,600元的SOVERN SV-360擴大機與經典書架喇叭RICHMOND 紀念版帶回家！

▲結合愜意水田美景，「冬之山鳩．湛水吟釀」住宿專案特別精選日本極品山田錦酒米〈獺祭〉純米大吟釀，每房免費贈送乙瓶。（圖／晶泉丰旅提供）
▲結合愜意水田美景，「冬之山鳩．湛水吟釀」住宿專案特別精選日本極品山田錦酒米〈獺祭〉純米大吟釀，每房免費贈送乙瓶。（圖／晶泉丰旅提供）
▲礁溪老爺酒店推出「1晚6萬」住房方案，退房還可以把要價7萬元的真空管音響組帶回家。（圖／老爺集團提供）
▲礁溪老爺酒店推出「1晚6萬」住房方案，退房還可以把要價7萬元的真空管音響組帶回家。（圖／老爺集團提供）
▲房客購買此專案即能入住35坪大的洋式風格套房，還能同步聆聽全球音響玩家一致推崇的英國CASTLE音響帶來的迷人樂音，退房後再把市售價74,600元的SOVERN SV-360擴大機與經典書架喇叭RICHMOND 紀念版帶回家！
▲房客購買此專案即能入住35坪大的洋式風格套房，還能同步聆聽全球音響玩家一致推崇的英國CASTLE音響帶來的迷人樂音，退房後再把市售價74,600元的SOVERN SV-360擴大機與經典書架喇叭RICHMOND 紀念版帶回家！

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