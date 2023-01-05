兵役就學3+1方案　大學校長：願配合政策、盼修業更彈性

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國立大學協進會、中央大學校長周景揚受訪時表示，現在已經是終身學習的時代，學生們個人修業安排應保持彈性，學校的作為，包括課程安排、畢業限制，也要盡量拉開，像現行規定6年一定要畢業，也許未來會打破，「20年內畢業就可以了」，尊重每個學生不同的人生規畫，學生不須那麼緊張，未來每個人都會有很長的學習生涯。
媒體詢問，學生是否適合在寒暑假服役。周景揚認為，要思考役期1年的用意，是希望每個人經過1年的訓練有即戰力，若以2個月暑假、斷裂方式湊滿役期，可能失去原本目的。他相信只要國防部有所考量、學校給予修業彈性，再和教育部、學生一起研究，一定能找到兩全的方式。
世新大學校長陳清河則指出，大學都願意盡量配合國家政策，希望在維持教學品質、修課穩定的前提下，提出完善修業的配套措施。現在許多大學會安排寒暑假或一整個學期的實習、出國計畫，樣態非常複雜，這些都要考量進去，若將大學課程濃縮至3年內完成，寒暑假需另外修學分，還須看學生願不願意。
他說，而且現在是男生要當兵、女生不用，男女學生在同一班，屆時同班學生要如何分流，也涉及大學端的安排問題，會有許多技術性的問題，相關配套都要周延。
中國醫藥大學校長洪明奇表示，國家政策有需要，大學都願意配合，「時間不是不能挪」，但一定有利弊，希望國防部、教育部和相關單位能詳細評估，研擬出合適的配套措施。