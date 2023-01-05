過年期間「飯店房價狂飆10倍」！台人搖頭：難怪都出國玩
農曆春節不久後就將到來，不少民眾也正在安排出遊計畫。然而有網友訂房時發現，一間飯店原本1000元的房型，到了春節期間竟飆升至1萬，直接飆漲10倍，而客服的說法更是令他傻眼，也讓許多台人感慨：難怪大家都跑出國玩。
編輯中心/綜合報導
一位民眾在論壇PTT上發文提到，農曆春節計畫要出遊兩天，沒想到打開訂房網，卻發現「三星飯店平日在訂房網標價1000元的房型，春節直接變1萬元」。由於深怕訂房網誤植價格，加上飯店官網訂價寫著2588元，太多不同價格，讓事主決定直接打電話確認，不料卻從飯店客服員口中，得到「春節期間不適用官網上定價」的答案，且該房型在春節「價格1萬元」無誤。
這樣的回答讓事主不禁感嘆「可以這樣隨意調漲價格？政府都不用管的嗎？」許多鄉民也紛紛搖「第一天在台灣過春節哦？一直都是這樣啊」、「台灣住宿真的超貴，一萬都可以出國住宿加機票了」、「這價格不如出國」、「跟機票費用差不多，去日本、泰國還比較好玩」、「出國只有機票貴，其它費用沒台灣這麼扯啦」。
但也有部分人認為「這是市場機制啦，會有這個價錢代表還是很多人訂，你以為很盤，但有些人只有這個時間能出去玩」、「如果不合理自然市場會淘汰」、「過年機票爆貴的，出國哪有花比較少」、「過年不就是這樣，全國各行各業放假出遊，那時機票也會變貴阿，春節期間出國一樣要花更多錢」。（編輯：潘毅）