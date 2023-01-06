負心夫見妻「產後成植物人」逃跑！姐獨扛重擔3年見希望
親情的力量很可靠！一名中國吉林省女子生產後不幸因腦膜炎惡化成為植物人，丈夫面對此危難狀況慌張不已，竟狠心拋棄妻兒獨自逃離，幸虧女子的姐姐願意承擔照顧責任，每天於妹妹及工作之間奔波，辛苦三年後出現奇蹟，被判定為植物人的她甦醒了。
編輯中心/綜合報導
據陸媒報導，吳女三年前陪伴妹妹到醫院生產，原以為家中氣象會因為新生命的到來而煥然一新，豈料接連收到妹妹成為植物人及妹夫拋家棄子的雙重噩耗，雖然遭受打擊，但姐姐一間扛起了照顧全責。妹妹的狀況需要接受長期治療和復健，苦於經濟狀況不允許，吳女只能自己照顧，生活節奏變成她上午在家照顧妹妹，下午到美容院工作，而假日時光也全花費在妹妹身上，不是照顧她本身，就是到醫院學習照顧及復健技巧。
幸虧天公疼憨人，上天看到姐妹倆的努力，在距妹妹成為植物人後的第三年，她奇蹟般地從植物人狀態恢復，不僅意識清醒，在姐姐的幫助下，現在甚至能靠雙腳站在地上，並用雙手提起幾公升的瓶裝水。雖目前還沒健康到能自理生活，但現在的狀況已讓兩人淚水盈眶，看似無盡的日子似也有了盼頭。不過吳姐也坦言，未來最擔心的還是經濟問題。
網友回覆「丈夫為何離開？？？不負責任的玩意」、「丈夫遺棄重病懷孕的妻子，妻子的親姐姐全力照顧妹妹三年助其康復，所以結婚有什麼保障」、「父母：『女兒啊，趕緊結婚吧！結婚後好有個人照顧你』」、「這丈夫構成遺棄罪了吧」。 （編輯：李惠婷）