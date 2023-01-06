阿公緩過斑馬線「紅燈亮起」！駕駛秒衝下車扶：最美風景
近期台灣的交通問題因為登上CNN報導，成為各界關注的焦點。不過就有民眾目睹，一位阿伯在斑馬線的綠燈結束時，因行動不便無法抵達對街，此時行經路口的駕駛卻直接衝下車攙扶，行為讓不少網友動容喊「最美的風景」。
編輯中心/綜合報導
近期台灣的交通被CNN Travel封上「行人地獄」之名，連瑞士外交部官網也稱，台灣路上時常出現頗具攻擊性的駕駛行為，「駕駛不會禮讓行人，是很顯著的交通事故危險因子，一不小心走在班馬線上都會身亡」。
然而昨（5）日就有民眾在街上目睹感人景象，「由於這個紅綠燈的時間很短，一位行動不便的阿伯，斑馬線上走到路口三分之一時，道路就變綠燈了」。
正當原PO憂心阿伯安危時，第一輛準備開過路口的白色轎車駕駛卻突然打了雙黃燈停車擋住後方來車，隨後也立即下車攙扶阿伯，直到抵達人行道，駕駛才回到車上離開，此景象也讓原PO不禁讚嘆「台灣真的處處有溫暖」。
事發現場的照片曝光後，立刻讓許多網友感動大讚「台灣缺的是像這樣的人，路上有一半都是會按喇叭不禮讓的」、「看起來很兇的阿兄，心地卻是最善良的」、「這種路霸我可以接受！超讚」、「這個如果有吃飽撐著的給你檢舉，停在車道中間這一張罰單可是不少錢」。（編輯：潘毅）