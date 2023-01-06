婚宴怎不辦Buffet爽吃？眾揭「台人1天性」搖頭：尷尬炸
新人舉辦婚禮時都會希望邀請親朋好友共襄盛舉，而出席婚禮給紅包也是傳統禮俗，不過就有一名網友表示，他常聽到有人抱怨參加婚禮根本不划算，吃得菜色不夠好又要包紅包，還不如吃Buffet，讓他提議新人「乾脆婚禮就辦把費就好了啊」，貼文曝光後，卻有不少人搖頭直言：「你會看到賓客為了蝦子打架」、「尷尬就是遲到的，而且沒有包菜尾這種」。
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT中貼文，他以「台灣婚禮有人辦自助餐Buffet嗎」為題，表示常常有人說去參加婚禮包紅包，根本沒這個價值，還不如去吃buffet，只要花1000元想吃什麼都有，「難道結婚的新人沒聽到這種心聲嗎，乾脆婚禮就辦把費就好了啊」，讓他直接提議：「自己不會弄，乾脆buffet包場不就好了？」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「吃過這種，好菜色直接被夾光，晚到的吃不到好菜，新人不尷尬的話，尷尬就是遲到的，而且沒有包菜尾這種」、「幫忙過朋友的一次，傳統台灣婚禮流程會不太好控制」、「你會看到賓客為了蝦子打架」、「吃過，在台北飯店，爛死了，光排隊就很久」。
也有網友指出，其實國外婚禮都是buffet形式，但台灣的文化比較不同，「其實國外很多都是buffet形式，但台灣人婚禮請很多不熟的人來，文化上普遍又沒禮節，看過一窩蜂掃光食物的，國外用這種是他們習慣聚會、舞會，走來走去社交」。（編輯：賴禹妡）