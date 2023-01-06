有點糗！梅西奪冠文按讚破IG紀錄 「大力神盃」爆是假貨
卡達世界足球盃在上個月中順利落幕，由阿根廷球王梅西（Lionel Messi）率領隊伍奪下冠軍，拿到隊史第三座世足賽冠軍。而當時梅西高舉「大力神盃」的照片發上IG之後，按讚數衝破7500萬，甚至一舉打破IG紀錄。不過，就有外媒指出，其實當下梅西高舉的「大力神盃」是假的，引起討論。
編輯中心/綜合報導
據阿根廷媒體《Clarin》報導，梅西在冠軍賽結束之後高舉的「大力神盃」，其實是阿根廷球迷在世足賽前6個月所製作，目的是要讓阿根廷國家代表隊所有球員簽名，據悉，該大力神盃「複製品」是用樹脂和石英製成，再噴上金漆，大小重量都與正港的大力神盃相差不遠，不細看其實看不出差異。
然而當時阿根廷奪下冠軍之後，隊員拿著「假的大力神盃」在慶祝，結果傳到梅西這裡時，他當時不清楚該金盃是「假貨」，就將其高舉並被拍下照片，隨後就將該照片發上IG，讚數衝破7500萬，破了IG按讚有史以來最高的貼文。而在照片背後，隊友迪馬利亞（Angel Di Maria）先發現該金盃疑似是假貨，還研究了一下，確認是假貨後，與梅西對看大笑。
事實上，儘管阿根廷奪得這次的冠軍，但世足賽的「大力神盃」其實是不屬於任一國家，FIFA規定，獲得世界盃冠軍的國家隊，只會拿到「青銅鍍金複製品」可以永久保留，真正的官方獎盃則必須返還，真品所有權歸FIFA總部所有，也就是說，阿根廷不管如何都不會擁有「大力神盃真品」，但可以在底部刻上自己奪冠年份與國家名稱，有趣的是，該座大力神盃底部的填寫空位，僅能使用到2038年，到時候填滿後，可能又有另一座象徵世足的新獎盃可能就此誕生！（編輯：張嘉哲）