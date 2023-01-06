替任職40年同事舉辦歡送會！公司要員工1人付1千 他氣炸
如果是你會出嗎？新年期間是轉職、退休的旺季，不少在同間公司服務許久的員工都會選在這時離開，就有網友表示近日公司有名40年的大前輩即將退休，但公司卻要求員工們各付1000元來舉辦歡送會，令其非常傻眼，直呼「憑什麼？」。
編輯中心/綜合報導
原PO於PTT發文，說明近期公司內有位任職40年的同事屆齡退休，結果有位財務小姐詢問他「要不要出1000元一起幫忙辦歡送會」，並說明這比錢包含飯錢及合資買禮物的費用，這令原PO頗為傻眼，認為歡送會的錢照理來說應是公司提供，怎麼會要求同事幫忙。
貼文發出後引起熱議，許多人不認同公司的做法「那天請假不要出席，不要花錢」、「問福委會啊，連福委會都不出就別講了」、「退休還要員工出錢 什麼爛公司」、「忍一時風平浪靜 退一步繳一千塊」、「公司辦的還要員工出，有沒有這麼難看」、「一起奮鬥的同事就算了，領更多錢的長官退休還要我出錢？」。
有些網友則疑惑「一般不是退休的要出錢請大家嗎」、「以前遇過的主管退休都自己請客」、「有些退休前輩會送回禮，我爸之前跟同事一人2500合資送公司協理退休禮物。然後協理回送每個人快6000的禮盒..」。
不過也有人提出異議，認為財務小姐是詢問意願，若不想參加可以直接回答不要「都問要？不要？不會回不要嗎？」，並認為原PO可以將心比心「可憐喔！你同事為公司打拼四十年，出個一兩千也在叫，等你退休沒人鳥你」。（編輯：李惠婷）