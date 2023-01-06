過年前加薪還升職？專家曝「神準占卜」　選1字秒知解答

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答案「升」字
關於是否加薪的期待，農曆年前你將有機會夢想成真！因為升字可以拆解為【升】、【昇】，都有運勢能量上揚的意思。這代表你的努力已經被老闆看到了，你將成為老闆眼中重要栽培的對象，最有可能的變化是你的職位頭銜將會上升，另一方面就是加薪的可能性也是最高的。
答案「官」字
關於是否加薪的期待，農曆年前你將有獲得升官或是被挖角的可能性！因為官字可以被拆解為【帥】、【宮】、【師】，這代表你的專業與能力，已經足以擔任大家的表率或是小組的老師，這種能力獲得實質肯定的讚美，確實讓人覺得非常欣慰。所以請你不要懈怠，繼續發揮你的積極與熱情。
答案「加」字
關於是否加薪的期待，你仍然需要付出更多的體力、時間和專業。因為報酬與薪資不是天上掉下來的，你所獲得的待遇，完全都是靠你用自己的能力所換來的。因為力字可以變成【辦】、【勞】、【努】，這代表農曆年前的工作壓力只會增加，至於是否獲得滿意的薪酬，就看你的努力與公司發展。
答案「薪」字
關於是否加薪的期待，在農曆年前可能有點不容易，因為薪字，可以被拆解為【辛】、【斧】、【茹】，都是不佳的字義，這表示要獲得實質的報酬將不容易，有可能會面臨薪資凍結，或是一個人要應付兩個人的工作，這種變相減薪的問題。建議你在經濟不景氣的時候，還是要忍住想離職跳槽的念頭。（編輯：賴禹妡）
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