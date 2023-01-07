天赦日拜玉皇大帝！吃素忌殺生、在家這樣拜：轉運靠今天

補班日大哭哭！「2行業」直接放假羨慕炸　眾揭殘酷真相

▲因應1月20小年夜的彈性調整放假，因此今（7）日需要補班補課，讓不少上班族哀嚎。（示意圖／Photo AC）
▲因應1月20小年夜的彈性調整放假，因此今（7）日需要補班補課，讓不少上班族哀嚎。（示意圖／Photo AC）

編輯中心/綜合報導

原本週末要拿來好好休息的今天泡湯！因應1月20小年夜的彈性調整放假，因此今（7）日需要補班補課，讓不少上班族哀嚎「新年第一週就要補班超煩的」引起討論。而就有網友發文提到「朋友說他公司不用補班，想請問是哪種公司」貼文掀起話題，直指包括外商還有科技業其實都不需要補班。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在PTT貼文指出「我朋友跟我說他禮拜五是這週最後一天上班日，禮拜六不用補班，說他們公司碰到這種補班日的一律都會放假，也太爽了吧....到底怎樣的公司可以這樣啊？

貼文一出，不少網友紛紛回應「科技業啊....」、「外商啊，耶誕還可能有連假」、「科技業很多都是」、「家人科技業完全不用補班」、「通常外商都不用補班」、「我朋友外商公司補班照放」、「科技業常態了，這時候就會羨慕他們」、「很多外商根本不管台灣的補班日」、「科技業跟外商沒錯，平常已經累到要死了還補班勒」、「不用太羨慕啦，人家平常累到不行的，不補班也合理」。

▲台積電（圖／記者許家禎攝）
▲網友提到「科技業」並不需要補班，去年中秋節台積電就曾經在臉書宣布過此事。（圖／記者許家禎攝）
事實上，網友所稱的科技業還真有譜，科技業龍頭「台積電」去年在中秋連假需要補班之時，就在粉專「加入台積，共創奇蹟」發布貼文表示「好好休息吧！謝謝積星人 平常的付出和努力，再也不用和快樂周末預支時間，屬於你的連假和周末，就一次放好放 滿吧！所以記得，9/11不用補班喔！」當時就讓不少網友指稱是幸福企業。（編輯：張嘉哲）

2000元刮刮樂要快買？眾挖「官網證據」：每次過年都這樣

延長線不能插「9種電器」！插錯恐釀火災　吹風機都上榜

7-11福袋今年為何剩一堆？眾抖出「致命理由」：真的有差

厭世紅豆餅爆紅！「老闆超兇」一顆12元開箱：被罵也要吃

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀