2023準備脫單！4星座「1月桃花擋不住」　天秤遇舊情復燃

開年見喜！一月『愛情來了』星座點名（同時參考太陽、上升）
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進入一月，隨著金星開始入駐水瓶的本位宮，你的身邊不乏出現異性朋友，有一種曖昧對象，是當你們聊天或見面時兩人都很開心，但他從來就不會主動私訊或是約你；也有種默默守護你的天使，當你一通電話，他會找時間立馬飛奔到你的身邊。你的愛情來的很明顯，不妨給個願意為了你放棄整座森林的人一個機會。約會時，請你穿上暖色偏粉的衣著，裝扮一下自己，讓整個人看起來更具親和力，即可輕易擄獲對方的心。只要你肯釋出放馬過來追的訊息，發展成戀人關係是銳不可擋，愛情的滋潤也會讓你重拾激情，回復以往的自信心。
第三名、天蠍座
進入一月，不管你是單身或是有伴侶的天蠍，在感情方面更是精彩絕倫，談戀愛的模式變的不同，先前可能較重視物質，要有房丶有車丶有積蓄，屬於多金的對象。但隨著火星開始入主你的奴僕宮，標準有所轉移，較看重人品、價值觀、責任感，好比有朝一日如果你們在一起，他將如何對待你？你的春天根本己經來臨，多注意交友圈喔。他早就己經相中你，如果有密切聯繫，早晚關心問候你的人，別懷疑，就是他！你可以適時和他調情，試著向他傾訴，或者傳遞小紙條塞進他的包包裡，寫著試探的用語，如「假日有什麼打算呢？」，對方一定會受寵若驚，當你的目的達到，他的視線將即刻追隨著你。
第二名、獅子座
進入一月，金星在你的婚姻宮，對於有伴的獅子來說，愛情到來，顯現於修成正果的美滿家庭。如果他最近的行踪成謎開始變得鬼鬼祟祟，甚至連你的家人也跟著怪怪地，而你非常確定他絕對不會背叛你；亦或者對方的三五好友紛紛結婚報來喜訊，他有點受到刺激，恭喜你，這是他準備套牢你，你可千萬別自己毀掉這份驚喜！單身的獅子們，愛情也是水到渠成，原先不被家人祝福的戀情，終於由地下情人浮出檯面，記得多帶另一伴參與家裡活動，累積印象，好好表現，合力經營，也是可以收穫幸福美好的愛情。
第一名、天秤座
進入一月，愛神金星在你的戀愛宮位，一次性的把能量全送給你，桃花爆棚，新歡丶舊愛同時報到來臨。其實，你說話不太懂的怎麼討好人，而且也學不會撤嬌，往往不甘示弱，外表硬的不得了，但內心也是心軟狂熱的不得了。而這個月你吸引到的新歡，就是欣賞你這類型的人，吃飯不做作，不會假裝自己是小鳥胃；也不會聲音裝嗲，顯現自己很嬌弱丶靦腆。在他們面前，你很自在，只要再一點體貼，好比煮飯給對方吃，亦或是冬天外出約會，故意穿短裙配薄衣，讓對方有表現的機會，就很快覓得良緣。另外，舊愛的回歸，也是想念你的本質，而能不能再續前緣，掌控權在手，也在於你的一念之間。（編輯：潘毅）
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