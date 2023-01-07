尾牙吃刈包開運！小心「2配料」熱量炸彈：未發財先發胖
今（7）日是農曆習俗12月16日的「尾牙」日，民間習俗除了會在每月初二、十六會拜土地公，另一重要習俗就是「吃刈包」，不僅可帶財還可趨吉避凶，這也是全台刈包店在今天大排長龍的緣故。不過營養師提醒，刈包的熱量不像其外形討人喜歡，因為一個160公克的刈包，就要350~500大卡，且餡料包的愈多，熱量愈高，尤其肥肉、花生粉更是其中的「熱量炸彈」。
記者張志浩/綜合報導
營養師余朱青在臉書粉專表示，尾牙除了是歲末公司老闆慰勞員工的日子，傳統習俗上也會吃刈包跟潤餅，刈包白白的麵皮包著香香的大塊滷肉， 還灑上甜甜的花生粉，是很多人喜歡吃的傳統美食，但刈包的皮就將近要3/4碗飯的熱量，還包著滷肥肉、含糖花生粉、含糖酸菜、香菜等，餡料包的愈多，熱量愈高。
余朱青表示，自行製作刈包時，可把「肥肉換成瘦肉」，刈包常灑上的花生粉也都是含糖的，能不使用最好，若覺得不灑花生粉會有「減一味、變得不好吃」的感覺，刈包內的花生粉少量用一點提個味是可以的。民眾一定要小心，「多一匙花生糖粉，熱量就會加倍。」
至於潤餅相較於刈包，蔬菜量較多，通常內部包含高麗菜、豆芽菜、豆干等多樣蔬菜，加上小片的肉類、香菜、蛋絲跟花生糖粉等，潤餅的餅皮一張大約半碗飯的熱量，自己在家吃建議用一張餅皮即可，若在減脂，花生糖粉就不要灑，多樣的蔬菜潤餅即使不加花生糖，一樣會很清甜好吃。
余朱青強調，應景食物應適量就好，瘦肉取代肥肉、花生糖粉不要加，或適量減少油脂及糖的攝取，當天吃了刈包、潤餅，就更要減少其它的澱粉攝取，避免熱量爆表，「吃刈包潤餅象徵來年事事順利，尾牙吃大餐，也要聰明吃，吃進福氣不要吃進過多熱量。」