她尾牙爽中大獎！同事曝「潛規則」拱請客 上班族轟陋習
今（7）日是農曆臘月十六日「尾牙」，許多公司也都選擇在近期舉辦活動，抽獎或給予獎金來犒賞員工一年的辛勞。然而就有位女子幸運在尾牙上抽到頭獎，沒想到立刻被各個同事道德勒索要請客喝飲料，過程曝光也讓許多上班族怒噴這項陋習。
編輯中心/綜合報導
一位女網友在論壇Dcard上大吐苦水「我尾牙抽到大獎，沒想到之後每天同事們都在道德勒索我，狂問抽到大獎怎麼沒有請喝飲料咧？」
「我做十幾年都沒中過大獎，被你抽中了」、「就一個心意，如果下次想中獎也還是有機會的」，面對同事這些情緒勒索的話語，事後原PO還從同事口中得知，公司有個潛規則「尾牙抽到大獎一定要請全公司喝飲料」。
原PO隨即向老闆詢問，後者則淡淡回應「看自己個人，要不要請自己決定」；這讓她下定決心就是不請客「我要當你們口中的小氣鬼，而且尾牙大獎才一萬，所以我這樣真的很小氣嗎？你們有遇過這種事嗎？」
看完原PO遭遇的尾牙陋習後，許多上班族也紛紛感慨回應「本來就沒義務要請客」、「什麼時候開始，1萬都可以被稱作大獎了」、「曾看過同事抽到43吋電視，下週就看到他在警衛室親自發飲料給每個人」、「情勒仔我一律不請，不是會吵就有糖吃」。（編輯：潘毅）