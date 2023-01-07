2000元刮刮樂搶爆！獎金結構圖瘋傳　內行買法爽中3百萬

她尾牙爽中大獎！同事曝「潛規則」拱請客　上班族轟陋習

▲今（7）日是農曆臘月十六日「尾牙」，許多公司也都選擇在近期舉辦抽獎活動或給予獎金犒賞員工一年的辛勞。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自pixabay）
▲今（7）日是農曆臘月十六日「尾牙」，許多公司也都選擇在近期舉辦抽獎活動或給予獎金犒賞員工一年的辛勞。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

今（7）日是農曆臘月十六日「尾牙」，許多公司也都選擇在近期舉辦活動，抽獎或給予獎金來犒賞員工一年的辛勞。然而就有位女子幸運在尾牙上抽到頭獎，沒想到立刻被各個同事道德勒索要請客喝飲料，過程曝光也讓許多上班族怒噴這項陋習。

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一位女網友在論壇Dcard上大吐苦水「我尾牙抽到大獎，沒想到之後每天同事們都在道德勒索我，狂問抽到大獎怎麼沒有請喝飲料咧？」

「我做十幾年都沒中過大獎，被你抽中了」、「就一個心意，如果下次想中獎也還是有機會的」，面對同事這些情緒勒索的話語，事後原PO還從同事口中得知，公司有個潛規則「尾牙抽到大獎一定要請全公司喝飲料」。

▲「手搖杯飲料」吸管該怎插？知情人揭3優勢。（示意圖／達志影像／美聯社）
▲原PO在尾牙上抽中1萬元大獎後，就不斷被同事拱要請全辦公室喝飲料。（示意圖／達志影像／美聯社）
原PO隨即向老闆詢問，後者則淡淡回應「看自己個人，要不要請自己決定」；這讓她下定決心就是不請客「我要當你們口中的小氣鬼，而且尾牙大獎才一萬，所以我這樣真的很小氣嗎？你們有遇過這種事嗎？」

看完原PO遭遇的尾牙陋習後，許多上班族也紛紛感慨回應「本來就沒義務要請客」、「什麼時候開始，1萬都可以被稱作大獎了」、「曾看過同事抽到43吋電視，下週就看到他在警衛室親自發飲料給每個人」、「情勒仔我一律不請，不是會吵就有糖吃」。（編輯：潘毅）

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