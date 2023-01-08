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2023年是黑兔年！命理師曝「6生肖」當心　屬龍易遭陷害

▲不少命理專家提醒，2023為癸卯年，因此會是60年一遇的「黑兔年」。（示意圖／Pexels）
▲不少命理專家提醒，2023為癸卯年，因此會是60年一遇的「黑兔年」。（示意圖／Pexels）

編輯中心/綜合報導

2023年已經到來，而不久後更將迎來農曆春節，生肖運勢也即將出現變化，不過觀看天干地支、五行八卦後，會發現2023會是癸卯年，又因癸水為黑、卯為兔，所以是60年一遇的「黑兔年」，意味不吉利，也相對容易出現意外，對此，命理專家小孟老師也在臉書發文提醒「6生肖」須當心，其中屬龍者更容易遭受他人陷害。

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2023年要「加強運勢」六生肖：

一、屬兔『犯太歲』
生肖兔因為迎來本命年，所以「犯太歲」，民間認為這樣對自身不吉利，需要「安太歲」。小孟老師也指出，2023年屬兔者，恐會遇上「意外較多」之現象。

二、屬龍『害太歲』
生肖龍在癸卯年面臨「害太歲」，意即生年地支跟流年地支相害，容易在事業上受挫。小孟老師也指出，在2023年屬龍者，可能會遇上「被人陷害」的窘境。

三、屬雞『沖太歲』
生肖雞在2023年面臨「沖太歲」，即生年地支跟流年地支相沖，影響力是犯太歲中最強的，沖解為「衝擊」、「衝動」，出門容易與他人結怨、身體病痛等。小孟老師也指出，在今年屬龍者容易「小病不斷」。

▲小孟老師公開，最容易在情感中有爭執的生肖組合。（示意圖／取自photo AC）
▲2023年屬龍者面臨「害太歲」，小孟老師提醒，可能會遇上「被人陷害」的窘境。（示意圖／取自photo AC）
四、屬鼠『刑太歲』
生肖鼠2023年面臨「刑太歲」，刑即刑法，憶及容易遇上官司、罰款等。小孟老師也指出，在今年屬鼠者，容易遇上「官司是非」。

五、屬馬『破太歲』
生肖馬2023年遇上「破太歲」，即破敗、破散、破財等意。小孟老師也指出，在今年屬馬者，容易「破財」。

六、屬狗『合太歲』
生肖狗2023年遇「合太歲」，即於太歲和睦相處之意。不過小孟老師則提醒屬狗者，癸卯年會可能遇上「合中有破」之情況。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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