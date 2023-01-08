2023年是黑兔年！命理師曝「6生肖」當心　屬龍易遭陷害

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一、屬兔『犯太歲』
生肖兔因為迎來本命年，所以「犯太歲」，民間認為這樣對自身不吉利，需要「安太歲」。小孟老師也指出，2023年屬兔者，恐會遇上「意外較多」之現象。
二、屬龍『害太歲』
生肖龍在癸卯年面臨「害太歲」，意即生年地支跟流年地支相害，容易在事業上受挫。小孟老師也指出，在2023年屬龍者，可能會遇上「被人陷害」的窘境。
三、屬雞『沖太歲』
生肖雞在2023年面臨「沖太歲」，即生年地支跟流年地支相沖，影響力是犯太歲中最強的，沖解為「衝擊」、「衝動」，出門容易與他人結怨、身體病痛等。小孟老師也指出，在今年屬龍者容易「小病不斷」。
四、屬鼠『刑太歲』
生肖鼠2023年面臨「刑太歲」，刑即刑法，憶及容易遇上官司、罰款等。小孟老師也指出，在今年屬鼠者，容易遇上「官司是非」。
五、屬馬『破太歲』
生肖馬2023年遇上「破太歲」，即破敗、破散、破財等意。小孟老師也指出，在今年屬馬者，容易「破財」。
六、屬狗『合太歲』
生肖狗2023年遇「合太歲」，即於太歲和睦相處之意。不過小孟老師則提醒屬狗者，癸卯年會可能遇上「合中有破」之情況。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。