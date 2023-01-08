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哪間手搖店「路過就想買」？可不可第二　饕客曝老牌冠軍

▲台灣的手搖飲料名聲在國際上相當響亮，珍珠奶茶店更是立足於各個國家，而近年來台灣本土的手搖品牌也如雨後春筍般竄出。（示意圖／達志影像／美聯社）
▲台灣的手搖飲料名聲在國際上相當響亮，珍珠奶茶店更是立足於各個國家，而近年來台灣本土的手搖品牌也如雨後春筍般竄出。（示意圖／達志影像／美聯社）

編輯中心/綜合報導

台灣的手搖飲料名聲在國際上相當響亮，珍珠奶茶店更是立足於各個國家，而近年來在台灣本土的手搖品牌也如雨後春筍般竄出，網紅、藝人紛紛開設自己的專屬品牌。這讓網友不禁好奇問「哪間手搖店，會讓人路過就想買」？貼文曝光後，一個歷史相對悠久的大品牌，立刻被點名成冠軍：品質很穩定。

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一位愛喝手搖杯的鄉民在論壇PTT上發文提問「哪一家手搖是你路過就會想買一杯的？對我來說是五十嵐，路過就會想買，尤其必點波霸」，更好奇大家經過就會想買的飲料店又是啥呢？

貼文一出，立刻有不少網友認同大喊「50嵐真材實料！」、「我也是五十嵐，但我是喝珍珠奶綠」、「50嵐，品質相對穩定」、「50嵐1號，超愛」、 「唯一選擇，五十嵐，波霸奶最頂」、「五十嵐，一號無糖少冰」。

▲原PO以前覺得50嵐很貴，但如今卻覺得相對便宜，不知大家何時開始接受高價飲品，貼文一出，網友們也點出50嵐的不敗關鍵。（圖／翻攝自臉書50嵐南崁忠孝西店）
▲多數饕客認為，50嵐的品質穩定，口味也很好，成為路過就會想買的第一品牌。（圖／翻攝自臉書50嵐南崁忠孝西店）
除了五十嵐之外，也有不少網友點名「可不可」及其他飲料店「可不可很讚」、「可不可！會一直想喝，我成癮了」、「麻古」、「麻古金萱雙Q」、「八曜、可不可，明顯有特別記憶點的好喝」、「可不可、珍煮丹」、「清心，奶類加珍珠不用錢，讚」。

50嵐品牌於1994年時由馬紹維所創立，起初是他在母親的加盟雞排店前開攤販售飲料，逐步經營成如今全台600共間加盟店的大規模，在手搖品牌不斷推出又消失的現代，仍是不饕客心中穩打不動的老牌冠軍。（編輯：潘毅）

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