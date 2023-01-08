路邊見100元「對折夾頭髮」！內行狂勸無視：碰到就算數
許多人都曾被長輩告誡過，在路上看到紅包別亂撿，不過若是一張紙鈔直接掉落在街頭，你會心動碰觸嗎？近期就有民眾在家門口看到一張「對折」起的百元鈔票，而仔細一看才發現上頭還夾著幾根頭髮，讓他嚇得拍照詢問「這有啥用意？」貼文也釣出內行人狂勸無視它：碰到就算數。
編輯中心/綜合報導
一位民眾在臉書社團《爆廢公社》上發文提到，在自家門口的路邊看到一張百元鈔票，但卻是好好對摺起來的狀態，他靠近拿起一看，才發現裡頭竟還夾著數根頭髮，讓他有些憂心「門口不知道誰掉的100元，裡面還包頭髮，這是什東東啊，要撿嗎？有點恐怖」。
不少人直覺認為可能與「冥婚習俗」有關，紛紛回應「撿起來，旁邊的人就衝出來了」、「不喜歡會託夢請你放回去」、「脫魯的機會」、「恭喜你有個老婆了」。
但也有過來人指出，這單純就是「過運」用的，並直言「傳統習俗這是過運的，把不好的運過給拿到的人，所以不管你有沒有打開，只要碰到就算是把厄運過給對方了」、「過運用的，撿到儘管丟回去，但不好運勢已經過到你這，這就信者恆信」、「過運的，拿去廟裡捐掉」、「夾頭髮？這個應該是人家改運的做法，把厄運賣給別人的意思」。（編輯：潘毅）