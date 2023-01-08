地勤跑道上撿文件！下秒遭飛機輾斃 「3缺失」慘釀悲劇
多數有危險性的工作都會設立安全指引，希望員工嚴謹遵守，避免意外發生。不過去（2021）年1月在中國山東省，就出現一樁飛機輾斃地勤人員的事故，近期調查報告出爐，也揭露「3項主因」才會導致悲劇發生。
編輯中心/綜合報導
去年1月24日清晨6點，在中國山東省青島膠東國際機場，一架青島航空的空中巴士B-30FG剛完成檢修，並於機場進行拖移作業，沒想到當機身行經605機位附近時，負責指揮的地勤隨身攜帶的《牽引飛機檢查單》散落在機坪地面，於是便著急地彎下腰要撿起這些紙張，沒想到他卻沒注意到身後的飛機正逐步靠近，幾秒過後，該地勤被飛機右內側主輪輾壓，當場身亡。
據陸媒《上游新聞》報導，這項事故的調查報告在近期出爐，並列出釀成悲劇的「3點缺失」，第一點，該名地勤一開始就未按照規定配戴對講機及聲光警報器，而身上的耳機線又遭壓斷，沒能及時指揮牽引車司機停止拖機作業。
第二點，該名地勤在指揮過程中有間歇性的跑動，導致身上的「牽引飛機檢查單」散落，他隨即彎腰撿取。
最後的第三點也最致命，就是該名地勤在撿取文件時，不但背對飛機，還採取單膝跪地的姿勢，且他人就身處在飛機移動右主輪的路線上，才會釀成此次事故。（編輯：潘毅）