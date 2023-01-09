又要上班嗑便當洩憤！紅酒燉牛肉超狂入菜 揪團買10送1
2023年第一週才休1天怎麼又要上班…各位上班族崩潰的心聲飯店業者聽到了，推出「超狂午休便當」要來幫大家洩憤！六福客棧販售便當行之有年，除了招牌港式臘味深受南港區附近上班族喜愛，每季推出的新口味都讓人垂涎三尺。這回菜色超狂升級，六福客棧推出「紅酒野菇燉牛頰肉」、「暖心麻油雞腿丁」入菜，和同事揪團自取買10送1，消費滿2500元再享10公里內免運服務。讓你在厭世上班的同時能感受到撫慰的力量，吃飽上工等年假了！
記者汪睿琦/綜合報導
六福客棧這季推出7款新口味便當，包含鹹甜滋味濃厚的日式紅味噌魚菲力、番茄香氣爽口的香煎起司比目魚排佐番茄蘿勒醬汁、台式道地風味的奶油黑椒汁牛柳、港式飲茶的經典菜色慢蒸鼓汁梅花腩、清爽的日式胡麻香筍雞肉沙拉等，最大亮點則是冬令限定滋補「麻油雞腿丁」（130元）以及超奢華「紅酒野菇燉牛頰肉」（售價220元），用料豐富實在，絕對讓你吃飽又滿足。
紅酒野菇燉牛頰肉便當特選香醇紅酒燉煮風味濃郁的牛肉與野菇，由於咀嚼時會大量運動到兩側肌肉，造就牛頰肉柔軟又不失嚼勁的口感，搭配紅酒醬汁熬煮增添風味，每一口都吃到滿滿的牛肉油脂香氣；麻油雞腿丁便當在冷冷冬天享用簡直一大享受，為方便消費者食用，特別選用無骨的軟嫩雞腿肉，以麻油、米酒熬煮至入味，在冷冷的天品嘗起來，不僅暖心更暖胃。
為鎖定附近南港區上班族中午午休外食需求，也和Line電商平台合作，消費者除了可以到現場自取外，還可用Line官方帳號、六福美饌官網訂購，消費滿2500元，可享10公里內免運費服務，若自取還可再享便當買十送一的優惠，在辦公室裡輕鬆就能吃到飯店好料。
開工日也別灰心！《NOWnews今日新聞》另外也整理了「開工咖啡包」供厭世上班族們參考，星巴克今（9）日推出濃縮咖啡特大杯「買1送1」優惠，自11點起連喝9小時；西雅圖咖啡即日起消費就發「新春好咖優惠券」，包括大杯美式咖啡、拿鐵同品項「第2杯半價」，蛋糕或麵包單點85折優惠等好康；路易莎則有「新年禮盒折上折」雙雙對對5折起優惠，自由配五組以上再享88折。