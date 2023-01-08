空姐求職竟「被逼脫衣」！23歲女回憶崩潰哭：我就像隻狗
近日，中東地區的科威特航空公司（Kuwait Airways）被爆面試內容不合理，有多位應徵空姐的女子透露，面試期間被人員要求脫光衣服，僅留貼身衣物蔽體，接著甚至像對待動物一般「動手檢查」求職者。
編輯中心/綜合報導
據外媒報導，近日有多位女子透露，在科威特航空公司求職時受到不合理對待，其中一位名叫比安卡（Bianca）的23歲女子說明，面試期間被告知要掀開裙子，後續更直接要求她脫掉上衣，僅著內衣、裙子及緊身褲站在眾人面前，接著一位女子靠近要她張開嘴巴，探頭觀察牙齒，比安卡形容「我彷彿就像是隻狗一樣，讓我非常丟臉，因為我看起來跟動物園的動物毫無區別」，最後因外觀不合格遭到淘汰，她表示當時另一位求職者當場淚崩離開。
另一位受訪者瑪麗安娜（Mariana）透露，面試全程有位女子會一邊審視她們，一邊拿著小本子觀察紀錄，令人頗感不適。此外，有一位能說7種語言的求職者被淘汰，原因僅是她的眉毛上有一個小傷疤，「他們根本不在乎她會7種語言的優勢！」。
19歲的瑪利亞（Maria）則表示，該公司對體重有嚴格要求，部分面試者被告知需要減肥，部分人被要求增重。而面對以上種種控速，科威特航空公司和被委託招聘的人頭公司Meeti，目前還未對此事回應。（編輯：李惠婷）
※【NOWnews 今日新聞
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