男大生「每天啃饅頭」！申請補助遭拒 父母清貧假象破功
學生族面臨學費、生活費用雙重壓力，又害怕加重父母負擔，都會盡量節省開銷。但有位男大生表示，爸媽每個月只願提供4千生活費，卻還禁止他打工，沒想到他跑去申請補助時遭拒絕，才意外拆穿父母製造的清貧假象。
編輯中心/綜合報導
「有這樣的爸媽我真的不知道該說什麼」，一位男大生在論壇Dcard大吐苦水「爸媽一個月只給我4000又不准我打工，之前偷打工被發現，爸媽馬上打給老闆幫我辭職」，讓他連日常吃飯都成困難，常以饅頭、泡麵度日，大學兩年間就瘦了10公斤以上，過著苦行僧般的生活。
原PO本以為家裡經濟狀況真的很差，所以跑去學校申請了清寒獎學金，結果才發現自己根本不符合資格，「爸媽光年收入約400～450萬，名下還有2間房，動產還有數輛豪車」。至於他為何會不知情，原PO則澄清「爸媽出門時，從家裡都會特地騎車或開國產車，到附近停車場再開進口豪車」。
這樣的情況讓原PO相當痛苦「父母還說我以後畢業，一個月還要給3萬孝親費，我想說的是，你們讓我現在這麼苦，憑什麼我還要給你們錢？而且不是家裡沒錢，是你們摳門」。
不少網友看完也紛紛搖頭回應「現在這個時代4千真的活不下去」、「給你4000是沒差，但是不讓你去打工就說不過去了」、「如果是在准許你打工的情況下給4000我覺得還好，但不准你打工就很瞎」、「同樣是家長差真多，我爸媽在我上大學還擔心我沒錢，塞錢給我，我還覺得不用拿這麼多，夠用就好」。（編輯：潘毅）