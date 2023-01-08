台大生驚見「超多同學重考學測」！學長戳內幕：不是在玩
112學年學測將於下週午（1/13）日起連三天舉行，不少準考生也正在做最後階段衝刺，加緊腳步溫習，希望能考上心中的第一志願。不過就有台大生發現，目前就讀的班上，一堆同學都有重新報考學測，原因曝光也釣出學長揭露內幕：不是去玩的。
編輯中心/綜合報導
一年一度的學測即將到來，有位台大男同學在論壇Dcard上分享，近期系上有不少同學都有重新報考學測，「是真的沒想到原來大家都對自己的未來如此迷茫，但也是真的身邊極大多數的人原先的目標都不在這，甚至不是這個類組的」。
貼文曝光後，立刻有其他台大學長釣出戳破內幕「台大重考上台大，可以無上限抵免學分，也就是你有機會重考上岸直接讀二年級，實際上就是另類轉系/轉學考，何不妨多一條路」、「全台最大重考班在這邊，大三還是一堆在偷偷念的人」、「可以提編（提高編入年級）阿，考進去後要大三直接提前畢業完全做得到，如此一來就沒有比同屆晚畢業」、「提編門檻是50學分，對外校而言很難，但對台大生而言，必修+刷一堆涼通識就有了」。
事實上，根據台大官網公布的「111 學年度學士班學生抵免學分注意事項」中顯示，若學生身分是重考生、轉學生等，則可申請學分抵免，但非於台大校修習之科目，有著50學分的抵免上限。反之在台大修習的課程，則無此限制，且核准抵免之總學分數達 50 學分（含）以上者，得申請編入適當年級，惟至少須修業一學年，但提高編入年級，也限入學當學期辦理。（編輯：潘毅）