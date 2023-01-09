高餐大與IHG集團強強聯手　培育國際專業菁英

國立高雄餐旅大學與全球第二大跨國酒店IHG集團簽署合作備忘錄，並成立IHG Academy洲際酒店集團英才培養學院，由高餐大校長陳敦基、餐旅學院院長劉秀慧、研發長蕭登元與IHG集團代表高雄洲際酒店總經理Robbert Manuseen簽約正式啟動。
記者陳美嘉／高雄報導
校長陳敦基表示，高餐大與IHG集團保持穩定良好的合作關係，IHG Academy提供莘莘學子符合職場實務需求，藉由企業多元培訓課程，讓學生在踏入職場前能多角化經營學習象限。期許學生透過課堂學習與實務演練，融會貫通所學，讓夢想進入飯店產業就職的青年學子們能夠超前部署，為未來實習鋪路，紮穩馬步基本功，揭序鋪陳翱翔職涯從容優雅的起手式。
餐旅學院院長劉秀慧表示，IHG Academy將由洲際酒店集團提供專業課程及師資，2022年如火如荼進行宣傳、面試、公佈錄取、課堂演練及結業考核等流程，成功媒合14名學員，網羅業界重量級前輩親臨現場蒞校與學生共渡週末，善用每週六10:00-17:00共6小時的課程，為期五個禮拜總共30個小時的完整學程。
IHG乃全球第二大跨國酒店集團，旗下有16個品牌遍及上百個國家，IHG於臺灣已開幕的飯店目前既有6個品牌共10間，未來至2025年預計將有4間飯店陸續盛大開幕。IHG Academy招募新血，提供學生於在學期間拓展實習與就業契機。